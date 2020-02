‘Maquillaje verde’ de la multinacional finlandesa

Comunicado de prensa

Montevideo, 26 de febrero de 2020

Desenmascaran campaña fraudulenta de la multinacional finlandesa UPM

Organizaciones sociales de Uruguay, Finlandia y otros países, junto con destacados profesionales, presentaron hoy en conferencia de prensa los resultados de investigaciones científicas realizadas en los últimos 15 años sobre los impactos de los monocultivos de árboles en pastizales, refutando el “maquillaje verde” de la empresa UPM, que se publicita como líder mundial en la lucha contra el cambio climático, la defensa de la biodiversidad y la gestión sostenible del agua.

El principal negocio de la multinacional de origen finlandés es la producción de celulosa a partir de sus plantaciones de eucaliptos, que reemplazan el ecosistema de pradera por monocultivos industriales de árboles exóticos. Además del desplazamiento de poblaciones rurales, estas plantaciones afectan las producciones locales (soberanía alimentaria), el suelo (acidificación y pérdida de materia orgánica, entre otros) y el agua (escasez en las zonas aledañas a las plantaciones y contaminación por el uso de agrotóxicos).

Se adjunta el dossier y la carta abierta que está siendo presentada a distintas autoridades de los gobiernos de Uruguay y Finlandia, así como a organismos de las Naciones Unidas, donde se denuncia la campaña fraudulenta de UPM.

Se puede leer y adherir a traves de este link

Carta abierta

Las entidades y profesionales abajo firmantes denunciamos una campaña fraudulenta de la multinacional finlandesa UPM Kymmene, cuyo principal negocio es la producción de celulosa en Uruguay a partir de plantaciones de monocultivos de eucaliptos, en la que se presenta como una corporación mundial líder en la lucha contra el cambio climático, la defensa de la biodiversidad y la gestión sostenible del agua.

Varias investigaciones, presentadas a continuación brevemente y más en detalle en el dossier adjunto, demuestran que es falsa la afirmación de UPM según la cual los monocultivos de árboles que sustituyen pastizales naturales favorecen y expanden la biodiversidad o ayudan a mitigar el cambio climático y prevenir la deforestación o que, junto con las plantas de celulosa, contribuyen a la gestión sostenible del agua.

Recientemente, UPM anunció su incorporación a la iniciativa “Business Ambition for 1.5°C” (La ambición de negocios de 1,5°C), lanzada por el Pacto Mundial (Global Compact) de las Naciones Unidas. UPM dice que se esforzará por mitigar el cambio climático y por crear productos innovadores, comprometiéndose a reducir en 65% las emisiones de dióxido de carbono y a practicar una silvicultura sostenible.

Al mismo tiempo, UPM señaló que es una de las seis empresas líderes a nivel mundial por sus acciones para mitigar el riesgo climático, prevenir la deforestación y mejorar la gestión del agua. UPM apareció en 2019 en la Lista Triple A de CDP, una entidad financiada por empresas y gobiernos que asigna puntajes de sostenibilidad a las empresas para guiar a los inversionistas. Sin embargo, esos puntajes se basan en autoinformes, CDP no evalúa el desempeño real de las empresas.

UPM está desarrollando así una nueva campaña para convencer a inversionistas, a gobiernos y poblaciones del Sur Global de la bondad de sus proyectos.

El cambio del uso de la tierra en los pastizales característicos de América del Sur – el Bioma Pampa – es un proceso asociado con la expansión mundial de las plantaciones de monocultivos con especies exóticas de rápido crecimiento para la producción de celulosa con mayor rentabilidad para las empresas, pero con muy alto costo para las comunidades que las sufren.

Testimonios de los impactos negativos sociales y ambientales de los monocultivos de árboles han sido documentados por más de 20 años por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (http://wrm.org.uy/es/listado-por-temas/plantaciones-de-arboles/).

Además del desplazamiento de poblaciones rurales, estas plantaciones afectan las producciones locales (soberanía alimentaria), el suelo (acidificación y pérdida de materia orgánica, entre otros) y el agua (escasez en las zonas aledañas a las plantaciones y contaminación por el uso de agrotóxicos).

Desde hace más de 15 años, una serie de investigaciones sobre los impactos de los monocultivos de árboles y la producción de celulosa, realizadas por científicos de universidades de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay, entre otros países, demuestra la falsedad de la propaganda de UPM.

A continuación, presentamos una serie de investigaciones científicas que confirman lo antedicho y adjuntamos un dossier con el resumen de sus resultados:

A. Los monocultivos de eucaliptos para la producción de celulosa son peores sumideros de carbono que los pastizales originarios de América del Sur. Además, la mayor parte del carbono capturado por estos árboles se libera al cosecharlos y transformarlos en celulosa. Y como parte de su proceso se quema biomasa y se liberan otros gases a la atmósfera, con los consecuentes efectos sobre el clima.

Por todo lo expuesto y demostrado, los monocultivos de árboles exóticos para la producción de celulosa en sustitución de pastizales naturales no son un modelo de desarrollo sostenible como afirma la industria agroforestal. Por el contrario, este sistema lleva a una degradación irreversible de los suelos y las aguas e inicia procesos de desertificación como ya se están registrando en Brasil.

Los rankings internacionales de sostenibilidad elaborados por entidades como CDP son utilizados por UPM en campañas de propaganda que justifican su expansión en el Sur trasladando la contaminación y las emisiones de efecto invernadero a las regiones más pobres del planeta. Las promesas de UPM no son más que un ‘maquillaje verde’ para mejorar la imagen de la empresa en los ámbitos local y mundial.

Exhortamos a las organizaciones internacionales, a los gobiernos y a la ciudadanía a rechazar con vehemencia la campaña fraudulenta de UPM.

Siguen firmas

Organizaciones uruguayas

Coordinación Nacional contra UPM

Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida

Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)

No al tren de UPM

Asamblea por el Agua de Santa Lucía

Asociación Ambientalista de Salto

Movimiento por la Tierra

Grupo Guayubira

Mesa Nacional de Colonos

Colectivo Ecofeminista Dafnias

REDES/Amigos de la Tierra Uruguay

Maldonado por la Tierra y el Agua

Asociación Uruguaya de Guardaparques

Fridays for Future Uruguay/ Jóvenes por el Futuro

Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA)

Comisión Rivera por la vida sustentable y el agua

RAPAL Uruguay

Asociación de Trabajadores Civiles de los Diques del Estado (ATCDE)

Plenario intersindical social María Romana – La Paloma, Rocha

Diario barrial La Bicicleta

Colectivo Ñangapiré, San Gregorio de Polanco

Ecofeminismo Rio Negro

Partidos por el Medio, San Gregorio de Polanco

Movimiento de Protección Ambiental de Sarandí del Yí

Vivero Atrapasueños, San Gregorio de Polanco

Agrupación Motoquera Cicatriz Uruguay

Taller del arte-insano, San Gregorio de Polanco

Periódico La Fragua

Redes Ecologistas

Clan Choñik (Indígenas Charrúas)

Paysandú Nuestro

Grupo Ecológico Naturista Sanducero / GENSA de Paysandú

Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos

Organizaciones finlandesas

Amigos de los Sin Tierra, Finlandia

Amigos de la Tierra Finlandia

New Wind Association

Emmaus Aurinkotehdas ry

Katajamäki ry

Adhieren

Organizaciones internacionales

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)

Acción Ecológica, Ecuador

Amigos de la Tierra Argentina

Guardianes del Iberá, Argentina

FASE/ES, Brasil

Global Justice Ecology Project

GE Free NZ in Food and Environment, Nueva Zelandia

RECOMA – Red Latinoamericana contra los monocultivos de árboles

Organización BIOS, Argentina

Unidad de Vinculación Ecologista – Fundación La Hendija, Paraná, Entre Ríos, Argentina

Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA)

Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra México

OLCA – Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Chile

Corporate Europe Observatory (CEO)

The Campaign to Stop GE Trees, Internacional

ONG Buenos Aires Sostenible, Argentina

Museo del Hambre y Seminario sobre el Derecho a la Alimentación Adecuada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina

CESTA (Centro Salvadoreño de Tecnologías Apropiadas), El Salvador

CoecoCeiba (Comunidades Ecologistas La Ceiba), Costa Rica

Intipachamama, Nicaragua

Profesionales y referentes sociales

Daniel Panario, Doctor en Tecnología Ambiental y Gestión del Agua, Uruguay

Ofelia Gutiérrez, Doctor En Ciencias Ambientales, Tecnología Ambiental y Gestión de Aguas, Uruguay

Gustavo Melazzi, Doctor en Economía con especialización en Planificación, Uruguay

Aelita Moreira Viñas, Ingeniera Agrónoma, Uruguay

Ignacio Stolkin, Profesor Emérito Dr. Ingeniero Químico, Uruguay

Astrid Sanchez, Arquitecta Especialista en Evaluación Ambiental Estratégica, Uruguay

Graciela Piñeiro Martínez, Doctora en Ciencias Biológicas, Uruguay

Ricardo Viscardi, Doctor en Filosofía, Uruguay

Marisa Pérez, Ingeniera Agrónoma, Uruguay

Alejandro Cairús, Docente de Diseño, Uruguay

Claudia Piccini, Doctora, Investigadora de Ciencias Biológicas, Uruguay

Liliana Terradas, Doctora en Medicina, Uruguay

Daniel Hernández Pérez, Master en Ciencias Ecológicas, Uruguay

Isabel Sans, Ingeniera Agrónoma, Uruguay

Daniel García Fernández, Doctor en Ciencias Biológicas, Uruguay

Marcelo Loureiro, Doctor en Ciencias Biológicas, Uruguay

Alicia Sans, Doctora en Medicina, Uruguay

Carlos Anido, Ingeniero de Minas, Uruguay

Lucía Delbene, Licenciada en Ciencias Biológicas y Magister en Geociencias, Uruguay

Isabel Viana, Arquitecta, Uruguay

William Yohai, Doctor en Medicina, Uruguay

Victor Bacchetta, Periodista, Uruguay

Raul Viñas, Meteorólogo, Uruguay

Laura Rodríguez-Graña, Doctora en Oceanografía, Uruguay

Marta Chiappe, Ingeniera Agrónoma, Doctora en Filosofía, Uruguay

Fabiana Campos, Doctora en Odontología, Uruguay

Juan Carlos Gómez Castro, Abogado, Uruguay

Ana Maria Barreiro, Abogada, Uruguay

Mercedes Villar Drever, Arquitecta, Posgrado en Ingeniería Ecológica, HeriotWatt, Edimburgo, Uruguay

Eduardo Bauzá, Productor agroecológico, Uruguay

Patricia Iribarne, Bióloga humana, Maestránda en Ciencias Ambientales, Uruguay

Virginia Cardozo, Médica de familia y comunidad, Uruguay

Betty Francia, Antropóloga y productora agroecológica, Uruguay

Brenda Bogliaccini, Militante social de la zona Oeste de Montevideo, Uruguay

Diane Denoir, Cantante y ecologista, Uruguay

Andrés Olivetti, Profesor, Uruguay

Laura Cafaro, Trabajadora social, actual suplente en el Parlamento Uruguayo, Uruguay

Gastón Carro, Ingeniero Agrónomo Forestal, Uruguay

Mariana Achugar, PhD. Investigadora y activista social, Uruguay

Miguel Scapusio, Psicólogo y activista de derechos humanos, Uruguay

Valeria España, Abogada de derechos humanos, Uruguay

Laura Rodríguez, Veterinaria, Uruguay

Amparo Fernández, Lingüísta y activista social, Uruguay

Irene Gonçalvez , Concejala de Maldonado, Uruguay

Juan Ángel Urruzola, Fotógrafo, Uruguay

Álvaro Jaume, productor y activista social, Uruguay

Adriana Goñi, Antropóloga, Uruguay

Laura Outeda, Docente y activista social, Uruguay

Gabriel Delacoste, Politólogo, Uruguay

Hugo Cabieses Cubas, Ex Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Perú

Silvana Buján, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Argentina

Pablo Bergel, Sociólogo, ex diputado, Presidente de la Comisión de cambio climatico de la Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

María Ehrnström-Fuentes, Doctora en Economía y Administración, Hanken School of Economics, Finlandia

Roberto Ochandio, Geógrafo, Argentina

Jorge Oscar Daneri, Abogado, Argentina

Enrique Viale, Abogado, Argentina