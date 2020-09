El empresario Marcelo “Chelo” Gattás Jáuregui es la tercera generación de su familia que tiene a Punta del Este como su lugar en el mundo. Hijo mayor del fallecido Eduardo “Bocha” Gattás y de Mercedes “Mecha” Jáuregui de Gattás, una pareja que marcó historia propia en el balneario. Gattás se define como un “outsider de la política” y luego de varios años recibiendo invitaciones para participar en política, este año dijo si y acompañará al sector Batllistas del Partido Colorado. Entre sus ideas están crear un parking a la entrada de Punta del Este con un transporte que vaya hacia el puerto, impulsar la actividad comercial y cultural en varias manzanas de la península y de la zona portuaria, y mostrar a los inversores la identidad del balneario, “me encantaría que cada inversor que venga conozca la historia de Punta del Este y trate de plasmarla con distintos proyectos” dijo.

-¿Cómo decidió ser candidato al Municipio de Punta del Este?

-Hace varias elecciones que diferentes partidos me han llamado para que me postule con ellos, pero no era el momento. En este año -hace poco tiempo- me llamó el grupo Batllistas del Partido Colorado. El ministro de Turismo, Germán Cardoso y el diputado por Maldonado Eduardo Elinger, entre todos, me plantearon este desafío. Creo que esta vez sí es el momento. Soy el primero para dar una mano a Punta del Este y a su gente, para tratar de reencausar lo que para mí debería ser el camino que Punta del Este tiene que seguir con respecto a una estrategia y a un plan a largo plazo. Esta es una buena oportunidad para tratar de devolverle un poco de lo que tanto nos ha dado Punta del Este, tratar de hacer respetar los criterios que trajeron a mi familia acá hace más de 110 años, con lo cual tengo una responsabilidad adicional por la memoria de mi abuelo y mi padre y todo lo que han hecho por Punta del Este que creo que mucho se está perdiendo. Vengo de afuera de la política, pero soy puntaesteño, soy hijo de Punta del Este y creo que eso es muy importante porque yo quiero separar la Intendencia de lo que es el Municipio de Punta del Este. Punta del Este es Punta del Este per se, la Intendencia es la Intendencia de todo el departamento. Creo que cada municipio debe defender su lugar y tratar de colaborar y apoyar las cosas buenas que la Intendencia hace por nosotros, de proponer cosas nuevas y de tratar de controlar que las cosas no salgan de su cauce y no bajen la esencia, en este caso de Punta del Este.

-¿Cuáles son sus principales propuestas?

-Una de las cosas a las que apunto es a tratar de definir exactamente a dónde vamos a largo plazo, a 20 o 50 años, armando un master plan, tratando de mantener lo que nos hizo ser lo que somos hoy en Punta del Este. Hoy vemos cómo se destruyen algunas cosas que nos diferenciaron siempre en el mundo. Quiero ir por la defensa de la ecología, del ecosistema, de la primera línea contra el mar, porque eso es importantísimo. Tenemos varias propuestas macro. El puerto tiene que ser un lugar como en todo el mundo, que es el centro de cada balneario. Hay que desarrollar las manzanas alrededor de la Prefectura para lograr que sea polo y centro de atención, esos son lugares que hay que redimensionar y tratar de fomentar y apoyar a los propietarios para hacer algo en común que potencie la zona. Queremos redimensionar Gorlero para lograr que vuelva a ser lo que fue, en común acuerdo con todos los comerciantes que creo que es muy importante. Ya hay un movimiento y nos gustaría sumarnos a él.

-¿Cuál es su propuesta para la juventud?

-En cuanto a los jóvenes queremos tratar de focalizar sus lugares de encuentro donde no distorsionen la vida del lugar como la zona de Mailhos, o de Las Mesitas. Me parece excelente lo que hizo la administración anterior en El Placer. También ayudaremos a potenciar eso en lo que podamos porque es un tema muy importante. El tema de la movilidad es básico, creo en el tema de un parking a la entrada de la península, un medio de transporte que lleve a la gente hasta el puerto y de vuelta para tratar de limitar la entrada de vehículos, ya que no solo es un caos sino también es muy peligroso. Si hay un accidente en la punta, un incendio o algún problema es imposible que llegue una ambulancia o los bomberos en algunos momentos. Esto también implica poner una base de una de las dos cosas en la punta o en el puerto que tenga rápida reacción en algún accidente que pueda haber.

En las playas tenemos pensado el tema de los baños, hay muchos baños que se auto desinfectan y se limpian. Esos baños con una moneda puedes hacer que estén siempre impecables. Me encanta cómo están los accesos de Punta del Este en la parte de jardines, pero creo que la rambla hay que tratar de mejorarla. Y lo mismo con la terminal. Otro proyecto importante para mí, que hace muchos años se viene conversando, y que el Municipio anterior le dio un empuje es el Museo de Punta del Este. Creo que la identidad de la zona tiene que reafirmarse. Me encantaría que cada inversor, cada grupo que venga conozca la historia de Punta del Este y trate de plasmarla con distintos proyectos y que no venga uno y ponga un proyecto de Miami en el medio de un lugar que no tiene nada que ver. Creo que para ver esas cosas hay otros lugares para ir, nosotros tenemos que respetar el verde.

-¿Tiene otras ideas en cuanto a cultura?

-Queremos potenciar el desarrollo de la cultura, de todo lo que son los teatros y todo lo referido al arte, que también reafirma la identidad del lugar. Hay mucha gente que está en eso y hay que potenciarlos y darles facilidades. Para mí es muy importante que los espectáculos y la cultura estén como estaban hace un tiempo.

Lo mismo con el tema de la música y la gente joven. En algún momento hicimos unos movimientos con discotecas y con eventos donde Punta del Este se puso a primer nivel mundial, salíamos en las revistas europeas, en el Mediterráneo y en Estados Unidos como que acá venían los mejores djs. Y no venían para un concierto en particular, sino que todas las semanas traíamos a gente diferente.

–¿Qué es lo más importante en el Municipio de Punta del Este?

-Lo más importante de la alcaldía, es el feedback que tiene la Intendencia que es en definitiva quien realiza las obras. El Municipio se tiene que encargar de las necesidades de Punta del Este y de su gente, de las quejas, de los concejos y ese es mi proyecto para la alcaldía: proponer, criticar en el buen sentido, apoyar y tratar de encausar lo que nosotros consideramos que no está en la línea que nosotros queremos para la ciudad. Todo esto aplicado a cada área del Municipio de Punta del Este, el área de El Jag¬¬üel, El Placer, la zona de Parada 5, la Parada 2. En cada área y de común acuerdo con todos los vecinos, trataremos de transmitir a las diferentes áreas de la Intendencia, que tiene excelentes profesionales y que ha hecho las cosas muy bien. Lo bueno de que sea de otro partido es que se puede compensar y nivelar y tratar de ver desde afuera de la política lo que es, para nosotros, lo mejor para Punta del Este, de esta forma tenemos una visión adicional que siempre va a sumar.

-¿Qué le falta al Municipio de Punta del Este?

-Lo que le falta al Municipio, o al alcalde o a los representantes de la alcaldía es tener más injerencia en todo lo que se haga dentro de su área de influencia, en tratar de defender más a la gente del lugar. Porque en definitiva todo lo que hagan va a terminar en mejorar la calidad de vida y la de los hijos y nietos de toda la gente que vive en Punta del Este y sus alrededores y en general en el departamento. Creo que es muy importante que se respete el Municipio como tal y que se consideren las voluntades de la gente. Eso para mí es una cosa importante, Punta del Este es más que un centro turístico, mucho más.

-¿Trabajará de cerca con el ministro de Turismo Germán Cardoso?

-Si, por supuesto, voy a trabajar hombro con hombro con el ministro de Turismo porque es parte de nuestro equipo. Tanto el diputado Elinger, como el ministro fueron dos de las personas que me convocaron, tenemos un montón de proyectos en común, no se puede nombrar todos porque son cientos de cosas que hemos hablado y es más, ya hemos hablado con inversores del interior. Hace poco traje gente de unas bodegas de primer nivel del sur de Francia que quedaron encantados y estuvimos con Germán Cardoso conversando con ellos en el ministerio. Ellos van a tratar de venir en breve a hacer sociedades con las excelentes bodegas que ya tenemos acá. Hay un montón de cosas que tanto el ministro de Turismo como todo el gobierno nacional, porque en definitiva como dijo Luis Lacalle, sea quien sea el intendente o sea de quien sea el municipio, el gobierno va a ser el mismo para todos. El gobierno es un gobierno de todos, es una coalición que no va a diferenciar el partido político que esté rigiendo en cada uno de los lugares, va a ser exactamente lo mismo sea quien sea que gane. Punta del Este es un bien de todos los uruguayos que vamos a defender y trataremos de no dejar que se salga de cauce.

-¿Será un desafío para el Municipio la residencia de más argentinos?

-La venida de los argentinos siempre fue un desafío, lo que creo que tenemos que hacer con más esfuerzo, y ahí es donde también el gobierno nacional debe tener una participación protagónica, es trabajar en el Punta del Este de todo el año. Eso es una de las bases de nuestras propuestas porque creemos que hay que dar el primer paso desde el gobierno, para que la gente deje abiertos los locales todo el año. Para eso hay que dar incentivos porque sino, si está todo cerrado, la gente no viene y los comercios no abren porque dicen que la gente no viene. El gobierno tiene que dar el primer paso con beneficios fiscales tanto municipales como nacionales. Creo que es un desafío más la llegada de los argentinos, pero también de uruguayos y otra gente que venga cuando Punta del Este no está en su estación más fuerte, que la ciudad tenga la vida que se merece tener. Los argentinos son parte de nuestra idiosincrasia ya desde tiempos inmemoriales, desde que se inició Punta del Este. Creo que fue una muy buena idea la de dar facilidades a gente del exterior para que venga a radicarse acá. Necesitamos más gente, porque ellos traerán más gente, más inversión y más beneficios al departamento. El municipio tiene que velar por los intereses de la gente y eso va a ser con la mano de obra, la educación y la preparación para darle armas a los nuestros para que puedan manejarse de la mejor manera posible y mejorar su calidad de vida que en definitiva es lo que todos queremos.