Marcha de AEBU: vehículos pesados no podrán ingresar a la península después de las 10:30 de la mañana

La IDM informó este jueves que, ante la eventualidad de que AEBU concrete su plan de realizar una marcha gremial hacia Punta del Este al comienzo de semana de carnaval, dispuso un operativo que tiene como fin de garantizar el derecho que tienen tanto manifestantes como vecinos y turistas.

Dado que la semana de carnaval concita una presencia más fuerte de vehículos desplazándose hacia la península, señaló la IDM, y con el objetivo de garantizar el normal y legítimo desarrollo de la convocatoria, pero preservando la libre circulación y el cumplimiento de las normas, a través de la Dirección General de Tránsito se dispuso de vías de acceso especiales para ese día.

Es así que, de acuerdo a las disposiciones vigentes, y a lo que señala el marco normativo sobre la prohibición de ingreso de vehículos pesados a la península después de las 10 y 30 de la mañana, la comuna exhortó a que tanto ómnibus como camiones ingresen por Bulevar Artigas, hasta la rotonda de la Terminal de Punta del Este y allí utilizar el estacionamiento ubicado en la parada 2 de Playa Brava.

No entorpecer

Los integrantes de la movilización podrán ingresar hasta el punto de encuentro que se hayan fijado, en tanto y cuanto no se vea afectado el tránsito o se busque la realización de piquetes que entorpezcan la libre circulación, así como el desarrollo del comercio en la zona que depende de la llegada de turistas en estas fechas para poder hacer una mejor temporada.

En aras de preservar el trabajo de todos en Maldonado, la IDM exhorta a quienes lleven adelante la movilización anunciada al respeto de la normativa para que quienes quieran manifestarse lo hagan y quienes quieran continuar trabajado lo puedan hacer también.

Habrá unidades de la Dirección General de Tránsito, velando por el normal cumplimiento de estas disposiciones para no entorpecer o congestionar el tránsito en un día tan particular para el turismo y el trabajo de nuestra gente, finalizó el comunicado de la IDM.