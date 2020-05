Marita Cruz se bajó de la candidatura a la alcadía carolina

Marita Cruz confirmó este martes a la emisora FM Gente su decisión de bajarse de la candidatura a la alcaldía de San Carlos, a la que se iba a postular por Cabildo 1813, del Frente Amplio. “Paso a ser una simple militante”, señaló al aclarar que no va a integrar ninguna lista.

Cruz aclaró que su decisión no responde a cuestiones políticas. Explicó que redactó una nota dirigida a sus compañeros, solicitándoles que entiendan su situación.

“Aunque parezca un poco cursi, esta cuarentena me hizo ver muchas cosas y reflexionar. Tengo una madre muy grande… Yo también estoy grade y dije: voy a dar un paso al costado. Hay gente más joven que puede llevar adelante” este desafío, expresó. Dijo que siempre que fue propuesta para cualquier cargo, le gusta “cumplir” y que, si mira cinco años para adelante, como alcaldesa o concejala, considera que “no iba a poder cumplir las expectativas de mis compañeros. La mente no es la misma ni el cuerpo tampoco”.

“Entonces decidí dar un doloroso paso al costado, porque soy fundadora de Cabildo”, añadió. Cruz explicó que no fue su intención anunciarlo en un nuevo aniversario de su sector, que se cumplió el lunes. “Los días me fueron llevando… Estuve un mes que no sabía cómo llevar la situación. Sé que el 99% de mis compañeros me va a entender. Y la gente común, que no es militante, también me va a entender”, expresó.

