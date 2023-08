Más de cien atletas de siete países participarán de la carrera de aventura “Charrúa Challenge”

La carrera Charrúa Challenge, de la Asociación Uruguaya de Corredores de Aventura (AUCA), se correrá en Maldonado en dos jornadas el próximo 16 y 17 de setiembre. La actividad se dividirá en dos formatos: uno de cinco horas y otro de 24.

Más de 100 atletas de siete países ya se inscribieron para la competencia que incluye cosas como el primer rogaine mixto por puntos donde la estrategia será fundamental, con partes duras y partes dinámicas, con cuerdas, con una cobertura constante de cada acción y con una categoría de menos de 25 años.

Ganar puntos para competir regionalmente

Quienes participen en las cuartetas mixtas, en el formato de 24 horas, podrán sumar puntos para el ranking regional ARWS, en el que estarán los mejores equipos del continente. La cuarteta que gane el Charrúa Challenge clasificará y será invitada a la tercera final sudamericana de ARWS MALACARA RACE que se disputará entre el 8 y el 10 de diciembre en Brasil, más precisamente en el balneario Florianópolis. Quienes ganen esa competencia participarán del Mundial ARWS 2024 en Ecuador.



Formatos

La carrera tendrá dos formatos con tiempos y distancias diferentes El formato de 24 horas, también llamado Pro, es de 180 kilómetros. Será una carrera con orientación media a alta en formato de 18 a 24hs. Se hará de 10 a 15 kms de rogaine combinado (remo/treking), 20 a 30 kms de treking en 3 etapas y 130 a 150 kms de MTB en 3 etapas. Los equipos participantes podrán ser de dos o cuatro integrantes, mixta, masculino, master y con un promedio menor o igual a 25 años. Solo aquellas categorías ARWS de cuartetas mixtas sumarán puntos ARWS y podrán clasificar a la final sudamericana.

Para esta categoría la inscripción incluye: remera de carrera, remera conmemorativa, seguro contra accidentes, derecho a participar, kit de corredor, mapa, premio finisher y entrega de premios y almuerzo.

Por otro lado, el formato de cinco horas, o Short, será de 50 kilómetros. Una carrera con poca orientación en formato de 5 a 8horas en la que se harán 10 a 12 kms de treking con orientación sencilla en 2 etapas, remo en kayak doble 3k y 30 a 40 kms de MTB con orientación sencilla. Los equipos participantes podrán ser de dos o cuatro integrantes en categoría mixta, masculino y menos 25 promedio.

Para el caso de este formato la inscripción incluye: remera de carrera, remera conmemorativa, seguro contra accidentes, derecho a participar, kit de corredor, mapa, premio finisher y entrega de premios y almuerzo.







¿Cómo serán los cronogramas?

El cronograma para la categoría Pro es el siguiente.

En la mañana del sábado 16 se entregarán los kits de corredores y la largada será a las 14 horas. El domingo 17 la llegada se dará sobre las 12 horas y a las 13 se hará el cierre de la carrera.

Para participar en ese formato las inscripciones que continúan abiertas hasta el 10 de setiembre tienen un costo de US$ 100, hay un plan de dos cuotas para participantes de categoría 25 años de US$ 80.

En el caso de la categoría Short la entrega de kits se hará el sábado 16 entre las 5 y las 6 amo. A las 6.30 habrá una charla y se hará la largada y el cierre de la carrera será a las 13 horas, junto a la entrega de premios.

Para este formato el costo es de US$ 60, y de US$ 50 para la categoría de 25 años.

Un requisito especial es que los participantes deberán saber calcular un punto por distancia y rumbo y también por triangulación (esto no se precisa para la Short). Y habrá pruebas de cuerdas en un lugar increíble (la realiza sólo un integrante).

Desde la organización se comunicó que el cambio de fecha por razones de fuerza mayor no implica devoluciones. Por eso, el equipo o corredor que no pueda participar puede pasar su cupo a otro corredor que no estuviera inscrito y comunicarlo a la organización.

Más info al 094 412575