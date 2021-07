Más de cien personas ya presentaron sus postulaciones para el programa de becas de producción de cine y TV que ofrece la New York Film Academy (NYFA), una de las más importantes del mundo, para profesionales, técnicos y principiantes uruguayos.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del MIEM y otras instituciones estatales uruguayas permite a principiantes, profesionales y técnicos del sector audiovisual a acceder a becas de hasta el 100% en el Curso de producción de cine y televisión que dicta la New York Film Academy, una de las principales escuelas de cine a nivel internacional. Desde esa institución destacaron su satisfacción al colaborar con el desarrollo y la consolidación internacional de la industria fílmica uruguaya. El período para presentarse continúa abierto hasta el 20 de agosto.

“A medida que la industria audiovisual uruguaya siga creciendo, las productoras serán testigos de una necesidad cada vez mayor de mejorar el proceso fílmico surgido del talento local para así impulsar el interés internacional en el film uruguayo. NYFA busca apoyar este esfuerzo ofreciendo capacitación especialmente diseñada para el desarrollo de habilidades en dos grupos diferentes: uno para principiantes y otro para profesionales de la industria”, señalaron desde la prestigiosa institución, según un comunicado publicado en GlobeNewswire.

Dan Mackler, responsable del campus de NYFA ubicado en Los Ángeles, añadió que es “un honor y un privilegio” para esa institución colaborar con las organizaciones uruguayas que participan de este programa de becas. Destacó que esta iniciativa busca colaborar con el desarrollo de la industria fílmica uruguaya en un “momento crucial” para este sector.

Por su parte, Nicolás Aznárez, de Punta del Este Studios, partner de este programa, destacó su importancia para el desarrollo del talento y la creatividad de los profesionales uruguayos, y agregó que esto colaborará con la consolidación de Uruguay como un hub internacional de producción audiovisual.

El programa está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual Uruguayo (ICAU) y Uruguay XXI.

Datos sobre el programa

Los interesados pueden postularse hasta el 20 de agosto de 2021 por una bonificación de hasta el 75%. Además, cuatro estudiantes podrán acceder a becas totales.

Se trata de una iniciativa que, como pionera en el país, pretende ser una experiencia piloto que sirva de cimiento para futuros proyectos de fortalecimiento de las capacidades de los actores de la industria y atracción de talentos internacionales.

Habrá dos cursos disponibles según las habilidades y conocimientos de los postulantes. Uno de ellos estará orientado a estudiantes que ya son profesionales del cine o cuentan con experiencia en el campo, mientras que el restante estará dirigido a principiantes. Las clases serán virtuales y en inglés, y estarán a cargo de New York Film Academy. Los cursos tendrán una duración de cuatro semanas, con una carga de 20 horas semanales de lunes a viernes, en el horario de 18.00 a 21.30. También se dictarán talleres prácticos los fines de semana.

Se incluirán algunas instancias presenciales, que estarán sujetas a medidas sanitarias.

El comienzo de las clases está previsto para el lunes 20 de setiembre de 2021.

Los cursos cuestan US$ 2.550, pero el BID subsidiará el 75%, lo que dejará el costo final para el alumno beneficiado en US$ 750, sumada la licencia del software a utilizar. Además, la Dirección de Cultura, el ICAU y EGEDA ofrecen la posibilidad de postular a cuatro becas que cubrirán el 25% restante.

Los cupos son limitados y se asignarán por orden de llegada, siempre que los postulantes cumplan con el perfil al que está dirigido el programa.

Más información y formulario de postulación en el sitio web de Connect Americas.