Más de cien personas participaron de “Punta 2050” en la Liga de Fomento

¿Cuáles serían, desde su opinión y experiencia, las oportunidades y desafíos que enfrenta Punta del Este hoy de cara al futuro?, ¿qué les gustaría que sucediera en el futuro?, ¿cómo sueñan el Punta del Este del 2050?¿Qué acciones deberíamos comenzar hoy para cumplir estos sueños?. Estas preguntas fueron el puntapié inicial del primero de tres conversatorios que llevan el título “Punta 2050”, que se realizó el 1 de setiembre, en el salón principal de la Liga de Punta del Este.

“Punta 2050” busca poner sobre la mesa el crecimiento de la ciudad y si ese crecimiento es el que todos quieren. Con esta premisa se planteó: “¿por qué no soñar en forma colectiva el rumbo deseado para el desarrollo de Punta del Este?”. Trabajando en pequeños grupos formados al azar, los más de cien participantes aportaron e intercambiaron ideas respondiendo a las preguntas especialmente diseñadas para llegar a esa respuesta.

Diversidad

Los temas que surgieron fueron, entre otros: sustentabilidad & medio ambiente, accesibilidad, transporte eficiente, educación y cultura, diseño de espacios públicos, servicios de salud, capacitación y desarrollo de oferta laboral estable y seguridad. Como acciones necesarias se destaca el cuidado de la identidad, la comunicación y difusión, la planificación y la participación ciudadana. También la regulación de construcciones, alturas y excepciones, la conectividad, y la promoción y proyección de Punta del Este como destino.

Sabiduría y creatividad

La metodología para este primer encuentro fue la de Café Mundial, en esta oportunidad dirigida por un equipo moderador liderado por Federica Abella y Andrea Martínez. Esta metodología genera un ambiente de trabajo ameno y lúdico que permite miradas diversas sobre un tema y que se apoya en dos supuestos que son: las personas tenemos en nosotros la sabiduría y creatividad para abordar cualquier desafío y las respuestas están dentro nuestro. El trabajo fue precedido por tres cortas charlas inspiradoras de Florencia Sader, Nicolás Aznárez y Arturo García Rosas.

Lo que se viene

En el segundo encuentro, a realizarse el día 6 de octubre a las 18 horas con metodología de Conversatorio EMPTY SPACE y moderado por el mismo equipo, se trabajará sobre los vectores estratégicos que surgieron en el primer conversatorio. El mismo estará abierto a la participación de todos los vecinos que quieran sumarse, independientemente de que hayan o no participado del primer encuentro.

Se contará también con breves charlas introductorias a cargo de Sergio Grinbaum, empresario tecnológico y CEO de Think Thanks, Fernanda Ariceta fundadora y CEO de Alva Creative House, que reúne Alva, ReAcción y Empathy y Luis María Iturria surfista profesional y empresario local.



Inscripciones https://bit.ly/ConversatorioPunta2050 o a través de las redes de la institución @ligapunta Facebook, Instagram y Twitter http://www.ligapuntadeleste.com.uy