Más de cincuenta obras de Christo y Jeanne-Claude, los maestros del “land art”, llegan a Maldonado

El próximo 8 de enero será un día histórico para Maldonado y para el país, ya que quedará oficialmente inaugurado el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA). Como no podía ser de otra manera la gran sala del primer piso del nuevo museo albergará una muestra de lujo.

Se trata de la exposición “Christo y Jeanne-Claude en Uruguay”, de los grandes maestros del land art, artistas de lo monumental y efímero, que por primera vez se podrá apreciar en el país y que está compuesta por más de cincuenta obras provenientes del acervo de los artistas y colecciones privadas.

Según se informó desde el MACA, presentará una visión general de la obra del dúo de artistas en diferentes formatos: fotografía, dibujos, collages y esculturas. Estas piezas que Christo realizaba para cada intervención eran una obra de arte en sí mismas. Porque el viaje comenzaba y se desarrollaba en el estudio y terminaba afuera del taller, en contacto con quienes visitaban la obra.

Lenguaje propio

“A menudo, Christo y Jeanne-Claude describían a sus proyectos como irracionales o inútiles. Tal vez por lo temporario de su duración, tal vez por la magnitud de las instalaciones, tal vez por la cantidad de gente involucrada en la producción… Lo cierto es que quien haya visto alguna vez una de sus grandes obras en vivo, la recordará para siempre”.

Desde paisajes desérticos y costas de mares agitados, hasta ciudades y parques hechos por el hombre, cada proyecto tenía su propio lenguaje que dialogaba con el entorno en el que estaba inmerso. Pero las obras no eran solamente la instalación durante el tiempo que durara; eran todo lo que sucedía en torno a ellas. Los encuentros, la gente, los dibujos, los estudios, la ingeniería, la política, el armado y el desarmado. Un arte de medio ambiente, como también lo definieron los artistas.

Así, Valley Curtain (1972, Colorado, EEUU), consistió en 18600 metros cuadrados de tela de nylon naranja, colgada sobre un valle entre montañas. En Surrounded Island (1983) en Biscayne Bay frente a Miami rodearon once islotes con una tela flotante color rosa. The Umbrellas en California y en Japón (1991) fue una instalación de más de tres mil sombrillas, y The Gates (2005) en Nueva York consistió en una secuencia de más de siete mil puertas naranjas dispuestas en los senderos del Central Park. La obra póstuma de los artistas fue el empaquetamiento del Arco del Triunfo en París (2021), realizada gracias a las precisas instrucciones en las que trabajaron en sus últimos años de vida.

Montando la instalación en el Arco del Triunfo de París (2021). Foto: Benjamin Loyseau

Huella

“Locos, utópicos, imposibles, pero también mágicos, que dejan sin aliento, extraordinarios…, son numerosos los adjetivos que se han usado en un esfuerzo por encontrar la clasificación adecuada para el arte de Christo y Jeanne-Claude. Se los ha llamado artistas de la tierra, paisajistas, a veces no artistas” escribe Lorenza Giovanelli, studio manager de Christo, para el catálogo que está editando el MACA para esta exposición. Estas instalaciones transforman a la gente y a los espacios, acentúan la presencia y la ausencia, aparecen y desaparecen, pero dejan su huella, durante años y años. Porque para Christo la temporalidad de su obra era algo fundamental, ninguna se exhibía durante más de tres semanas, y cuando se desarmaban no quedaba rastro de lo que había ocurrido allí: sólo el recuerdo y la sensación de aquel espacio que ahora estaba vacío. “El arte fue para Christo y Jeanne-Claude su vida. Con su arte celebraron la vida en toda su belleza e inmortalizaron esa fracción de segundo, en la que el tiempo se hace infinito” concluye Giovanelli.

El MACA editará un catálogo bilingüe español-inglés con una entrevista íntima con los artistas e imágenes de todas las obras exhibidas en la exposición.

Valley Curtain, Rifle, Colorado, EEUU, 1970-72. Foto: Wolfgang Volz

Fuente: MACA