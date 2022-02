Más de diez llamados al servicio de emergencias durante el temporal

Efectivos policiales tuvieron que intervenir en varios eventos provocados por el temporal en la medianoche y madrugada del lunes. La peor parte se la llevaron Piriápolis y Pan de Azúcar donde aún se investiga qué fenómeno meteorológico fue el causante de los destrozos. Caída de árboles y cables, casas inundadas y vehículos varados en el agua fueron algunos de los llamados a los que debieron concurrir los uniformados.

La lista completa es la siguiente:

Siniestro de Tránsito leve: Camino los Arrayanes y Ruta IB, 2 autos despistan.

Casa Inundada, Playa hermosa, Piriápolis (No desean ser evacuados).

Vehículos varados en el agua Gregorio Sanabria y Ayacucho Piriápolis.

Árboles caídos en vía pública, José Goicochea y Leonardo Olivera Piriápolis.

Columna por caer en vía pública, Laureles esq. España Pan de Azúcar.

Caída de cableado eléctrico, Enrique Brum, Pan de Azúcar.

Caída de Árboles varios, Leonardo Olivera y Batlle y Ordóñez.

Caída de Árboles varios, Félix Núñez Esq. F de Lizarza Pan de Azúcar.

Finca Inundada, Reconquista y Urquiza, Piriápolis (No desean ser evacuados).

Caída de Árboles varios, Garzas esq. Gaviotas, Pan de Azúcar.

Caída de Árboles varios y cableado, Bonilla esq. Estades, Pan de Azúcar.

Finca Inundada, Playa Hermosa calle 6 casi 18, Piriápolis (No desean ser evacuados).

Se hace constar que ninguna víctima presentó lesiones de entidad.