Más de doscientas etiquetas participarán del primer Salón del Vino Uruguayo de Enjoy 

Seis mil son las hectáreas del territorio nacional dedicadas al cultivo vides, con variedades que abarcan desde Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc, hasta Sauvignon Blanc, Chardonnay, Albariño, las que podrán ser degustadas el próximo viernes 17 y sábado 18 de junio en la primera edición del Salón del Vino Uruguayo, una iniciativa de Enjoy Punta del Este .

Durante todo un fin de semana, el Centro de Eventos y Convenciones del resort recibirá a 40 destacadas bodegas nacionales que pondrán a disposición más de 200 etiquetas para ser degustadas por los participantes.

A esto se le suma una propuesta gastronómica para maridar que incluye una picada criolla con variedad de quesos, jamones, fiambres y frutos secos; una estación de empanadas, de manta de asado cocido a baja temperatura, chorizos y chivitos; así como un buffet caliente, con pastas, miniaturas de pescado y sopas, y una estación dulce con diversas opciones de pastelería.

El encuentro incluirá también la experiencia Wine Enjoy Tasting, una iniciativa desarrollada junto al Instituto Nacional de Vitivinicultura que consiste en una cata a ciegas de las variedades Albariño, Tannat Crianza y Espumosos de los seis principales exponentes del salón, los que serán seleccionados previamente de entre más de 30 etiquetas.

Jurado de lujo

La selección del mejor exponente será realizada por un jurado de excelencia integrado por el degustador internacional y ex presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile, Sergio Hormazábal; el también degustador internacional y presidente de Asociación Brasilera de Enología, Andre Gasparin; el director de la Revista Prazeres da Mesa, una plataforma de comunicación referente en el área de gastronomía, vinos entre otras bebidas, Ricardo Castilho; y Eduardo Milán, editor de vinos de Revista Adega.

Quienes adquieran accesos a las catas también podrán participar de esta elección.

Al finalizar la instancia las cepas seleccionadas estarán disponibles, de manera destacada, en la feria.

Una vez más, con el desarrollo de este tipo de acciones Enjoy Punta del Este se mantiene a la vanguardia en lo referente al fomento de la industria vitivinícola del país, que genera una venta anual de 65 millones de litros por año.

Esta acción se suma al tradicional Salón Internacional del Vino que Enjoy realiza cada año y que ya alcanzó su 19ª edición.

Quienes deseen participar de esta propuesta inigualable podrán acceder a las entradas a través de RedTickets. El valor de cada ticket será de US$ 65 y se podrá ingresar al Centro de Eventos y Convenciones del resort a partir de las 21:00 horas.

Por su parte, la cata a ciegas se realizará en tres horarios con cupos limitados. Se podrá participar el viernes 17 de junio a las 11:00 horas, a las 14:00 horas o 16:30 horas. El costo de cada cata es de US$ 15 y se pueden adquirir accesos a las tres jornadas por US$ 40. Las entradas también se pueden conseguir en RedTickets.