Más de quinientas personas accedieron este sábado a pesquisas oftalmológicas

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, visitó Maldonado este sábado para participar de la jornada de pesquisas oftalmológicas llevadas adelante por el Hospital Especializado de Ojos, con el apoyo de Sanidad Militar y la Intendencia Departamental. También sostuvo una reunión con autoridades de Sanidad Militar con el objetivo de fortalecer el convenio entre ambas instituciones. En cuanto al reclamado acelerador lineal para el Centro Oncológico de San Carlos, Cipriani puntualizó varios aspectos respecto a los equipos comprados durante el gobierno del Frente Amplio y aclaró que ninguno estaba destinado a Maldonado. A su vez, encuadró en qué punto se está actualmente para asegurar que el equipamiento pueda instalarse y funcionar en el centro de San Carlos.

En rueda de prensa, Cipriani sostuvo que más de 600 usuarios de ASSE y Sanidad Militar accedieron a pesquisas oftalmológicas. Pasado el mediodía, ya se habían controlado más de 300 personas, fundamentalmente niños.

El jerarca aseveró que esta actividad, realizada en la sede del municipio de Maldonado, se enmarca en la política de descentralización que implementa el organismo para garantizar en todo el país el acceso a estas prestaciones. Asimismo, destacó que se fortaleció el convenio con Sanidad Militar. En ese sentido, indicó que militares, retirados y pensionistas y sus familias, se atienden en los servicios de ASSE desde la década de los ’80.

Lo que se realiza ahora, es eliminar trabas burocráticas, posibilitando que puedan concurrir solamente con la cédula de identidad para acceder a la atención.

Cipriani aclaró que los usuarios con doble afiliación en el sistema de salud deben optar; si tienen una mutualista, no pueden acceder a las prestaciones de ASSE, dado que por ley no corresponde. En estos casos, pueden optar por ser socios Fonasa de ASSE, a la que se pueden afiliar en cualquier momento del año.

Consultado sobre la atención en la Policlínica de Balneario Buenos Aires, sostuvo que se está abriendo la licitación para la ampliación de la urgencia y la emergencia. Recordó que era una Policlínica que anteriormente solo funcionaba hasta las 18 horas y que esta administración la dotó de servicio de urgencia las 24 horas con medicina y enfermería, así como con una ambulancia en el propio territorio.

En cuanto a la Policlínica de La Capuera, dijo que cuenta con puerta de urgencia y una base del SAME 105. Próximamente comenzarán las obras para su ampliación.

Con respecto a la Rendición de Cuentas, expresó que “se viene trabajando muy bien, con una fuerte impronta en salud mental, con un presupuesto de 240 millones de pesos”.

En Maldonado, se ampliará el Jagüel y se fortalecerá el plan piloto para el tratamiento de adicciones.

ACELERADOR LINEAL

Por otra parte, indicó que se está trabajando junto al Dr. Álvaro Vázquez en un proyecto para iniciar el proceso de licitación para la instalación de un acelerador lineal en el Centro Oncológico de San Carlos.

Explicó que si bien la pasada administración había adquirido en 2018 tres equipos, los mismos estaban en cajas cuando asumió la actual gestión. Agregó que estuvo de por medio la pandemia y que su instalación requiere de regularizaciones, protocolos e inversión, lo que se viene realizando actualmente.

Más allá de esto, afirmó que ninguno de los tres aceleradores lineales tenía como destino San Carlos, sino los Hospitales Pereira Rossell y de Tacuarembó, y el Instituto Nacional del Cáncer.

Tampoco estaba en marcha una licitación a tales efectos. Mencionó que la idea era instalar en San Carlos el del Hospital Pereira Rossell una vez que este contara con el nuevo equipo en funcionamiento. Subrayó que esta administración consideró antiética esa posibilidad.

Recordó que el Centro Oncológico de San Carlos se inauguró en 2020 y que el Hospital de Día atendió 1200 pacientes el año pasado, y 900 en lo que va de este 2023.