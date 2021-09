Más instituciones reclamarían por ajustes en protocolos de ingreso de extranjeros al país

Según trascendió, la carta remitida el pasado 14 de setiembre al presidente Lacalle no tomó en cuenta el efecto adverso que generará en los potenciales turistas el hecho de que sus hijos tengan que cumplir catorce días de cuarentena

Otras instituciones y gremiales empresariales del departamento de Maldonado preparan algún tipo de planteo al presidente Lacalle Pou para modificar algunos aspectos de los protocoles sanitarios que regulan el ingreso de extranjeros al territorio nacional.

El pasado jueves Correo de Punta del Este reveló la existencia de una carta fechada el pasado 14 de setiembre que lucía la firma de Juan Carlos Sorhorobigarat, director de Destino Punta del Este, Graciela Caffera, presidente del Bureau Punta del Este y de Marina Cantera, titular de la Cámara Uruguaya de Turismo. Por el sector público fue estampada la firma del director general de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Martin Laventure.

En la carta, los firmantes aseguran que el plazo de vigencia de las dos dosis de la vacuna contra el covid –menor a seis meses- impactará de forma negativa en la decisión de los extranjeros interesados en llegar al Uruguay en el verano.

Oportunidad

La novedad dada a conocer por Correo de Punta del Este en la mañana del jueves pasado corrió como reguero de pólvora entre empresas e instituciones empresariales del departamento de Maldonado.

Los integrantes de los referidos gremios empresariales y otras instituciones de Punta del Este cuestionaron no haber tenido la oportunidad de participar en la elaboración de la referida misiva e incluso de que la misma no luciera la firma de los integrantes de las esas entidades.

Se espera ahora que algunos sectores empresariales del departamento de Maldonado definan si enviarán algún tipo de misiva al presidente Lacalle Pou reclamando alguna modificación en el citado protocolo. Según trascendió, la carta remitida el pasado 14 de setiembre no tomó en cuenta el efecto adverso que generará en los potenciales turistas el hecho de que sus hijos, en caso de optar por pasar algunas vacaciones en Punta del Este y alrededores, tengan que cumplir catorce días de cuarentena. En los hechos, sostienen, nadie pasará semejante período de tiempo de cuarentena en una habitación de hotel. Un tema que debe discutirse antes de que comience la próxima temporada de verano.