Matilde Rodríguez Larreta: “Redoblamos el compromiso con la paz que emana del estricto respeto a los derechos humanos”

El 20 de mayo es un día muy importante para toda la sociedad uruguaya, afirmó la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Matilde Rodríguez Larreta. “Redoblamos nuestro compromiso para que nunca más se vuelvan a repetir estos episodios (de violación de los derechos humanos) y la única forma de hacerlo es el cumplimiento estricto con lo que manda la ley”, subrayó.

Al término de una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, Matilde Rodríguez Larreta, viuda del legislador del Partido Nacional Héctor Gutiérrez Ruiz, se expresó en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva. Valoró que el 20 de mayo, fecha en que se recuerda a los detenidos desaparecidos por la última dictadura cívico-militar (1973-1985), no es un día cualquiera. “Dejó de ser (exclusivamente) un día muy importante en nuestras vidas y familias para serlo en la sociedad”, dijo, y se convirtió en la fecha para homenajear a las víctimas del terrorismo de Estado.

“En esta fecha redoblamos nuestro compromiso con la paz, una paz que emana del más estricto cumplimiento y respeto a los derechos humanos, y eso es un compromiso que desde nuestra secretaría vamos a llevar adelante para colaborar y enriquecer la memoria del pueblo uruguayo sobre dos períodos que comenzaron con el autoritarismo que se inició en 1968 y continuaron con la dictadura”, señaló la jerarca.

“Sobre esos períodos (desde la secretaría) tenemos que investigar y recibir denuncias e ir aportando a la memoria de los uruguayos”, apuntó. “Redoblamos nuestro compromiso para que nunca más se vuelvan a repetir estos episodios (de violación de los derechos humanos) y la única forma de hacerlo es el cumplimiento estricto con lo que manda la ley”, reafirmó.

Respecto al trabajo de la dirección a su cargo, Rodríguez Larreta aseguró: “Estamos apoyando, desde el punto de vista administrativo y logístico, las excavaciones en los batallones, hemos proporcionado toda nuestra infraestructura para que así se siga haciendo”. “Esperamos que esto tenga un buen resultado para quienes están esperando encontrar a sus seres queridos”, añadió.

La directora indicó que el objetivo es mantener vínculos abiertos y esperanza de que algunos datos aparezcan. Además, dijo: “No podemos forzar esas declaraciones. Esperemos que algunas personas aún brinden algunos datos. La meta es la verdad definitiva, que luego se plasmará en una historia, por lo que invitamos a los estudiantes de Humanidades a que vengan a colaborar con el relato de esta historia, a la que vamos aportando día a día con nuevos elementos”.

La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente está “de corazón abierto para recibir las verdades”

“Tengo la impresión, como sucede en la familia, de que la verdad termina haciendo camino sola. Es muy difícil mantener ocultas cosas en una sociedad. La verdad va surgiendo y esa es nuestra esperanza y nuestro trabajo”, consideró.

“En la medida en que trabajemos y tengamos presente que esto no se puede volver a repetir, la labor por los derechos humanos es permanente, y no solo con las desgraciadas situaciones ocurridas durante la dictadura, (porque) los derechos humanos se pueden estar violando en democracia y hay que estar muy atentos a esas circunstancias”, advirtió.

Reafirmó que “los jóvenes deben aprender que el 20 de mayo no es un invento, surge de las autopsias de los cuerpos de Zelmar (Michelini) y el Toba (Héctor Gutiérrez Ruiz). “Estamos unidos en esta fecha, hoy más que nunca sentimos esa ausencia por no poder estar presentes y juntos”, subrayó.

Rodríguez Larreta reconoció que el cambio de gobierno puede contribuir a que se reciba información calificada sobre la ubicación de restos de detenidos desaparecidos. “Se renueva el deseo de transmitir la verdad. Estamos de corazón abierto para recibir todas las verdades que se puedan transmitir”, finalizó.

Fuente y foto: presidencia.gub.uy