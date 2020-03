La bancada nacionalista en pleno, con sus 16 ediles, negó su voto para conformar una comisión investigadora sobre la gestión del Fondo de Gestión Territorial, con la que la administración comunal maneja los fondos de la tasa de Retorno por Mayor Valor, creada en la pasada gestión de Óscar de los Santos. En este caso, hubo tres informes y salió victorioso, con 16 votos, el elaborado por la bancada del PN.

Todo el trámite comenzó cuando el gobierno comunal pidió a la Junta una autorización para extraer unos cinco millones de dólares de esa cuenta. Fue entonces que la bancada frenteamplista se interesó por conocer cuánto dinero tenía el fondo, quiso saber en qué se gastarían los cinco millones y pidió copia del estado de la cuenta que el FGT tiene en el Banco República. A juicio de los ediles del FA, la IDM respondió con “un mamarracho” impreso en dos hojas A4 y el FA pidió una comisión preinvestigadora, cuyo trabajo ahora quedó trunco. Al justificar su decisión, la bancada nacionalista expresó que la creación de una investigadora no era la vía idónea para buscar la información. El FA replicó que por ninguna vía logró “nunca” que la IDM respondiera los pedidos de informes. Varios ediles recordaron que en diversas ocasiones debieron apelar a la justicia para que la IDM respondiera.

PEDIDO

La sesión se extendió por más de cuatro horas en las que hubo varios discursos encendidos. Un resumen de la situación fue planteado por el edil frenteamplista Federico Guerra. El edil recordó que hace una semana el edil Leonardo Delgado había pedido una preinvestigadora “para analizar los movimientos y las cuentas del Brou que hacen al FGT desde el año 2015, cuando asumió el Partido Nacional a la fecha”.

Guerra recordó que “en julio de 2018 -hace casi dos años- se dio el primer movimiento, el primer pedido de autorización para sacar fondos y volcarlos en las distintas obras que estaban planteadas” con el FGT. En ese momento el FA solicitó en la comisión mixta que entendía en el tema, con delgados de la Junta y la IDM, una “copia del estado de cuenta del BROU”. Según afirmó, la IDM alegó no se las podía proporcionar en el momento, pero se avisó que las “iban a hacer llegar”. “Se ve que el camino es largo”, ironizó, porque los estados “no llegaron”. No obstante, recordó que pedir un estado de cuenta “es la forma de contralor esencial” que tienen los ediles.

Guerra recodó que el Fondo había quedado inactivo un tiempo, pero luego se reactivó con varias obras de viviendas, el reciclaje de Urbaneste y los terrenos de Urbanización al Norte que se fraccionaron. “Y eso es lo que queríamos controlar”, señaló. Además, indicó que los estados de cuenta fueron pedidos por diversas vías, “a través de expedientes y solicitudes de informes” porque no hay “otro camino” para lograr la información, “porque existe en el Uruguay el secreto bancario”. Sin embargo, no ha habido ninguna respuesta.

“No lo hacemos porque son momentos electorales, lo hacemos porque es el camino que hay. Ahora si la IDM me lo niega y se resguarda en el secreto bancario bueno, es de desconfiar la actitud que tiene, porque quienes se resguardan en el secreto bancario algo tienen para esconder”, sentenció.

Par de hojas

En el curso de los debates, también los ediles Leonardo Delgado, Joaquín garlo y Fermín de los Santos hicieron uso de la palabra por el FA. Javier Sena. Magdalena Zumarán y Alexandro Infante lo hicieron, entre otros por el PN.

De los Santos leyó puntillosamente el pedido de informes que había elevado su sector a la IDM, según dijo, la IDM respondió aspectos que no habían sido consultados. Todo fue en un par de hojas impresas desde una computadora sin membrete de la comuna, se quejó.