El médico uruguayo Osvaldo Arén es uno de los investigadores que forma parte de un estudio en el que se demostró que la inmunoterapia multiplica por cinco la supervivencia a cinco años de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico previamente tratado, al ser comparado con la supervivencia de los que reciben el tratamiento estándar, la quimioterapia.

La investigación fue difundida el 15 de enero en la prestigiosa revista americana Journal of Clinical Oncology y sus resultados consolidan de forma clara el uso de la inmunoterapia como nueva terapia estándar en estos pacientes. “Hemos trabajado con inmunoterapia desde 2012 y esta investigación pionera a nivel mundial ofrece los resultados a 5 años, que sin lugar a dudas irán mejorando y seguirán beneficiando a más pacientes en los años venideros, al aplicar el tratamiento en combinación con otras terapias y en etapas más precoces de esta terrible enfermedad”, dijo el doctor Arén.

En este estudio, se realizó un seguimiento de personas tratadas con quimioterapia y con inmunoterapia y se obtuvieron dos resultados principales que son muy positivos.

Resultados

Por un lado, la sobrevida global luego de cinco años para los pacientes tratados con inmunoterapia es del 13,4%, mientras que la de los que son tratados con quimioterapia es del 2,6%.

Por otra parte, de los pacientes que respondieron al tratamiento de inmunoterapia, casi uno de cada tres sigue con vida luego de cinco años (el 32,2%).

“Estos resultados no fueron logrados nunca antes con ningún tratamiento, además de que se trata del seguimiento más largo hasta la fecha en este tipo de pacientes. Los participantes son personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas con metástasis, que ya habían progresado a la quimioterapia, por lo que los resultados representan algo muy importante para la oncología”, valoró Arén.

La inmunoterapia, que ha revolucionado el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado, es una estrategia que activa el sistema de defensas del paciente para que el propio sistema inmune sea el que lo defienda ante la enfermedad.

“Con este estudio, la inmunoterapia se consolida como el mejor tratamiento para estos tumores. Ahora sabemos que un grupo importante de los que responden a la inmunoterapia van a sobrevivir cinco años o más. Los datos que obtuvimos son impresionantes”, destacó Arén.

A su vez, el artículo publicado en Journal of Clinical Oncology destaca que “estos hallazgos representan un avance importante en el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas”.

El artículo completo se puede leer en https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.20.01605