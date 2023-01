Medidas limitativas para chofer de uno de los autos participantes en siniestro fatal de Ruta 104

Por otra parte, las pericas técnicas en las que han trabajado policía científica, peritos y un equipo especializado en accidentología que se trasladó desde Montevideo aún no han permitido llegar a conclusiones definitivas

Al tiempo que continúan las pericias técnicas para determinar qué causó el impacto frontal de los dos autos argentinos en Ruta 104 el miércoles 4, en el marco de la investigación a cargo de la fiscalía de 1º turno de Maldonado este sábado se cumplió una audiencia por la que el Dr. Sebastián Robles solicitó sean aplicadas medidas limitativas a Nicolás Rocca, el conductor del VW en el que viajaba junto a cuatro jóvenes más. Rocca compareció vía zoom ya que continúa internado, evolucionando de forma favorable.

El pedido fiscal se basa en lo previsto en el artículo 222 del Código de Proceso Penal por el que se establecen medidas limitativas durante la indagatoria preliminar, con la finalidad de asegurar el resultado de la investigación; en este caso la justicia determinó 45 días, en principio, como vigencia para las medidas.

Rocca -internado desde día del siniestro en sanatorio Cantegril- no reviste calidad de detenido ni tampoco se ha solicitado formalización alguna en relación al caso. La instancia judicial y la imposición de las medidas limitantes implica que ahora el joven no podrá abandonar el territorio nacional, se le retuvieran sus documentos de viaje, no podrá comunicarse ni contactar con otros participantes del siniestro y tuvo que fijar ante la sede un domicilio para cuando sea dado de alta.

En cuanto a su evolución médica, Punta News informó que el joven fue informado recién el viernes del siniestro y que Micaela Trinidad y Josefina Ferrero habían fallecido. La noticia generó un fuerte shock emocional en Rocca que al momento del choque había sido diagnosticado con politraumatismo y traumatismo cerrado de abdomen con fisura de vejiga y bazo.

Pericias

Por otra parte, las pericas técnicas a los vehículos en las que han trabajado policía científica, peritos y el equipo especializado en accidentología que se trasladó desde Montevideo aún no han permitido arribar a conclusiones definitivas en cuanto a cómo o qué causó que se generara el choque frontal de los autos. Cuando se elaboren los informes finales se elevarán a la fiscalía para que se integren a la carpeta investigativa.

La espirometría practicada a Rocca mostró la presencia de alcohol en sangre con 0.18 como resultado, pero, por el momento este elemento no es conclusivo en cuanto a determinar eventuales responsabilidades.

Punta News