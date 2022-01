Medidas limitativas para los cuatro acusados de golpear a Daniel Puig

La justicia penal dispuso medidas limitativas a los cuatro acusados de haber propinado una golpiza al empresario Daniel Puig en las últimas horas de la tarde del pasado 6 de enero en el centro de Manantiales. Las medidas cautelares no incluyen el arresto domiciliario y sí la prohibición de salir del país, la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima Daniel Puig y por último la obligación de fijar domicilio y no modificarlo.

Una vez constatado el hecho, las autoridades policiales llevaron adelante una serie de indagatorias que incluyeron testimonio de presuntos testigos y de los hechos narrados en la denuncia que efectuó el otro conductor, quien aseguró haber sido golpeado por Puig.

Efectivos de investigaciones apuntaron a las imágenes proporcionadas por el sistema de video vigilancia del lugar. En este caso, las cámaras más cercanas al hecho se encuentran a más de una cuadra del lugar. Las mismas captaron el paso por esa esquina de un vehículo ocupado por cuatro personas. La trayectoria del vehículo no continuó, como debería haber ocurrido, por la misma arteria de tránsito lo que sería captado por las cámaras siguientes.

Rastreo

Los policías, con la matrícula del citado auto en su poder, contactaron a la propietaria de este, que figura en el registro respectivo de automotores. La mujer le dijo a la Policía que el auto lo había vendido tiempo atrás. Esto permitió la detención, primero del propietario y luego de los otros tres ocupantes. Los cuatro fueron conducidos a dependencias policiales donde, interrogados por este caso, confesaron la autoría de la golpiza.

De la comisaría pasaron a la fiscalía y de ahí al Centro de Justicia de Maldonado dondea media tarde de este martes el juez penal de 4º turno dispuso las medidas limitativas y ordenó la libertad de los detenidos a la espera de las siguientes audiencias que se cumplirán una vez termine la Feria Judicial Mayor. M.D.G.R., A.S.S.D.S, C.M.S.D.S y L.F.C.C deberán cumplir con esas medidas a la espera de las próximas actuaciones.

En tanto, Puig se encuentra internado en el Centro de Tratamiento Intensivo del Hospital Británico de Montevideo donde fue trasladado en la tarde del pasado domingo.

Las causas

Los cuatro acusados se toparon con el incidente protagonizado por Puig y otro conductor y sostuvieron que reaccionaron al ver cómo Puig asestaba golpes al otro hombre.