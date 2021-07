En la media hora previa de la última sesión de la Junta Departamental la edila Susana Hernández cuestionó las políticas en materia de protección al medio ambiente que lleva adelante la IDM. “El gobierno departamental pregona una cosa y hace otra”, dijo. Hernández objetó así la construcción de la rambla de Punta Colorada y la limpieza en distintos puntos del departamento “en la que se arrasó con vegetación autóctona” y mencionó que durante la campaña electoral el Partido Nacional hacía referencia a Maldonado como Jardín del país. “Hoy se percibe una contradicción con esa afirmación”, dijo, “dado que la sostenibilidad ambiental preocupa”.

Amenazas a la franja costera, falta de criterio para el manejo de los humedales, afectación de lagunas de aguas dulces y deterioro de paseos verdes, entre otros, son algunos de los errores que a su juicio ha cometido la administración del intendente Antía.

Otro tema que preocupa a la legisladora es la pista de picadas que proyecta construir la IDM, sobre la que dijo que ha pedido información. “Se insiste en hacerla sobre el área del humedal de arroyo Maldonado” y pidió que se reconsidere el lugar, así como “la pista de aviación que se planea en el marco de una inversión hotelera privada”, dijo.

Retroceso

“Existen alertas y preocupación de muchas asociaciones civiles, como vecinos de Punta Negra, Punta Colorada y Cerro de los Burros o Sierra de las Ánimas, donde se escuchan poco sus planteos”.

Ahondando un poco más en la construcción de la rambla en Punta Colorada, Hernández se lamentó que no se informe, ni se consulte a los vecinos, así como tampoco al Municipio de Piriápolis “que pidió información y no le fue entregada” lo que implica un retroceso en la participación ciudadana en todas sus instancias.

A propósito de este tema, Hernández dijo que mantuvo reuniones con vecinos y solicitó información a la IDM. Una vez obtenida la información estudiará “si las obras no son ilegales por afectar las directrices costeras”. “Se están abriendo calles sobre montes nativos, en la práctica no se camina hacia el departamento Jardín del país”, finalizó.