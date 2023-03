Mejor País y Espacio 40 presentan Agrupación de Gobierno

Este miércoles 22, a las 19 horas, en el salón de eventos especiales del Palacio Legislativo Mejor País y Espacio 40 presentarán Agrupación de Gobierno. La actividad contará con la presencia de dirigentes de ambos sectores, y en base al acuerdo sellado en diciembre pasado, los grupos darán a conocer lo que se constituirá como su Agrupación de Gobierno con el objetivo de “defender al gobierno, defender la gestión y seguir mirando a futuro”.

La alianza, de acuerdo a lo conocido a fines de 2022, apunta a reforzar al Partido Nacional de cara a las próximas elecciones y constituirse en una “barrera” para que el Frente Amplio no llegue al gobierno. Sin embargo, este año traerá también el tema de candidaturas para la interna y tanto el Espacio 40 -liderado por Javier García- como Mejor País (o Grupo de los Intendentes) -donde destacan las figuras de los jerarcas Enrique Antía y Sergio Botana, deberán definir lo que se supone será un candidato de consenso.



A futuro

Por otra parte, las conversaciones e intercambios de ideas entre dirigentes de la coalición están a la orden del día. La semana pasada, en Montevideo, tuvo lugar uno de estos encuentros en el que el intendente Antía dialogó largamente con el ex presidente y líder colorado Julio María Sanguinetti. Según informó el portal Punta News fue una reunión donde los temas políticos estuvieron arriba de la mesa. Antía confirmó que fue una reunión donde los temas políticos estuvieron arriba de la mesa aunque no quiso profundizar sobre lo abordado. Sin embargo, otras fuentes señalaron que ambos dirigentes trataron, entre otros temas, aspectos vinculados a candidaturas comunes, por ejemplo en ámbitos departamentales.

