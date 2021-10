Menores que lleguen al país sin vacunas no deberán cumplir cuarentena obligatoria

El diario capitalino El País informó este domingo que el ministro de Turismo confirmó que no se pedirá cuarentena obligatoria a menores que lleguen sin vacunas y que el Ministerio de Salud Pública resolverá su posible posible vacunación.

Las declaraciones publicadas por El País, fueron brindadas por el ministro Tabaré Viera en una conferencia de prensa en la que el jerarca informó, además, que “hay posibilidades” de que los extranjeros menores de 18 años que lleguen a Uruguay puedan ser vacunados contra el coronavirus”. “Habiendo disponibilidad de vacunas hay posibilidades que puedan vacunarse”, dijo.

Testeados

Esta situación se trató en las últimas horas y “es una definición que va a tomar el Ministerio de Salud Pública”, dijo Viera.

Los menores de 18 años que lleguen a Uruguay con un test PCR con resultado negativo y que no estén vacunados no deberán hacer cuarentena obligatoria. Esa decisión se dio a partir de “evidencia científica” que demuestra que los menores de edad “transmiten menos el virus y suelen transitar la enfermedad en forma leve y no grave”, y por los buenos niveles de vacunación que hoy tiene Uruguay.

Sobre las perspectivas del ministerio para la temporada entrante, Viera dijo que “hay un público que va a venir más allá de los precios” y que de concretarse la propuesta de vacunar a menores extranjeros “va a terminar definiendo a muchas familias a venir a Uruguay porque entre otras cosas incluso van a tener la posibilidad de vacunarse”.