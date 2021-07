Mercado inmobiliario local continuó con un alto nivel de operaciones en el primer trimestre del año

El mercado inmobiliario de Maldonado continuó en el primer trimestre del año exhibiendo un alto nivel de operaciones, según se desprende de la lectura de las inscripciones en el registro correspondiente.

Durante enero, febrero y marzo se registraron 1405 inscripciones en el registro de la propiedad de Maldonado. Del total, 795 fueron compraventas, 345 promesas, 254 hipotecas y de las otras 13 no fueron precisadas las razones. Estas operaciones son llevadas adelante por los escribanos, una vez que ambas partes, comprador y vendedor, acuerdan un precio por el inmueble. En algunos casos actúa un intermediario, un empresario inmobiliario, en otros casos el desarrollista de la obra, cuando se trata de unidades a estrenar, otras veces es una operación directa entre vendedor y comprador. En todos los casos el negocio termina con la inscripción de los documentos que certifican el acuerdo por lo que es necesaria la participación de un escribano público. Si bien la información incluye a las hipotecas registradas en el período, estas operaciones no necesariamente están ligadas a una operación de compraventa. Por el contrario, puede suceder que el propietario del bien concrete un préstamo con una institución bancaria o con un particular. Las inscripciones registradas en enero de 2021 se dieron principalmente en los departamentos de Montevideo (27,73%), Maldonado (18,56%), Canelones (17,58%), Colonia (5,97%) y Rocha (3,54%)

Febrero

Si bien las operaciones fueron menores respecto a enero, en febrero se registraron 1185 operaciones con inmuebles en el departamento de Maldonado. De este total, 733 fueron compraventas, 251 promesas de ventas, 172 hipotecas y 29 actuaciones no precisadas. Las inscripciones registradas en febrero de 2021 se dieron principalmente en los departamentos de Montevideo (32,97%), Canelones (15,82%), Maldonado (15,67%), Colonia (4,87%) y Rocha (4,14%)

Marzo

El tercer mes del año sorprendió con más operaciones que en los dos meses precedentes. En marzo de este año fueron registradas 1470 compraventas, 911 promesas de ventas, 286 hipotecas y otras 18 no precisadas. Las inscripciones registradas en marzo de 2021 se dieron principalmente en los departamentos de Montevideo (33,47%), Maldonado (16,00%), Canelones (14,57%), Colonia (4,48%) y Rocha (4,06%)

Metro cuadrado

El índice del precio medio del metro cuadrado de las compraventas registradas en Dirección General de Registros (DGR) del trimestre móvil enero – marzo 2021 disminuyó con respecto al trimestre anterior 2,58% medido en pesos y 4,37% medido en dólares. Los números índices (con base promedio año 2020 = 100) se estimaron en 109,23 y 106,18 respectivamente. El índice de cantidades disminuyó 27,42% en comparación con el trimestre anterior y 25,36% contra igual trimestre del año anterior.