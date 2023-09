“Milei, Milei, Milei, ¡hopa!”, por Danilo Arbilla

Milei, Milei, Milei; quedé saturado.

Hace dos semanas en un artículo que escribí en el semanario Voces me aventuré: “Si me apuran diría que Argentina va camino a perder lo poco que le queda del sistema democrático institucional y está al borde de caer en un neokirchnerismo”.

Néstor primero: “que se vayan todos” y ahora motosierra Javier para “acabar con la casta”.

Más de lo mismo, solo cambia el Mesías que salvará a la Argentina. El que hará el milagro; de un día para otro. Resucitará a los muertos, hará caminar a los paralíticos (ahí me anoto), terminará con la inflación y el deficit fiscal de un plumazo, los argentinos ganarán en dólares y pondrá fin a los “planeros”, los “piqueteros”, los cortes de ruta, las pedreas, y meterá preso a todos los “gordos” de la CGT ; ¡ah!, y echará a los científicos, todos unos “ñoquis” que no sirven para nada. Así de rápido y sencillo.

Después de estar nueve días en Buenos Aires frente a la TV local, escuchando radios y leyendo todos los diarios, pienso que no me aventuré tanto. No sé si dos meses darán para desinflarlo. Él, por suerte, ayuda algo; vehemente maestro en efectos artificiales cuando deja de vociferar y le hacen alguna pregunta tartamudea, hace agua, habla de Alberdi, que le queda muy grande, agrede e insulta y no deja hablar. Ahora dicen, él y sus asesores, que llevará su tiempo, no menos de tres o cuatro años y hasta hablan de ocho, quince y veinte años. ¡Tanto tiempo tiene planificado quedarse este muchacho!.

¿Liberal? “El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios ( los voucher). Eso es así . No es debatible”. Esto es lo que propone: ¡flor de liberal!. Y así con todo. ¿Y lo del debate democrático, ché? ¿Y la Constitución?, ¿y el congreso?

Pero Milei siempre en primera plana y en los horarios centrales de la TV y radios. Nueve de cada 10 comentaristas, para bien o para mal, se ocupan de él. Es el que fija la agenda: Milei Milei Milei.

A quién se parece: ¿a Fujimori o a Chavez? ¿A AMLO el mejicano o a Bolsonaro? ¿A Correa, a Buquele a Ortega? Tiene algo de todos.

Mucho de Trump. Este sostenía que los periodistas eran unos vagos y unos idiotas. Lo escribió y lo explicó. Decía que necesitaban titulares fáciles y llamativos y que él se los daba; sin importarle si lo usaban para ridiculizarlo, dejarlo mal o lo que sea. Titulares a granel y su nombre ocupaba las primeras planas, los informativos, programas humorísticos y era el tema obligado de los analistas.

Lo que yo precisaba era que me conociera la nación, decía Trump; los periodistas titulaban con mis disparates sin darse cuenta que eso que ellos consideraban disparates era lo que gente quería oír y leer. Los periodistas me llevaron al poder y hoy lo que ellos más aman es odiar a Trump; lo dijo y lo repitió.

Lo que hizo Joseph McArthy, lanzaba barbaridades y los medios lo levantaban, y así puso en marcha el macartismo.

Con Milei pasa algo parecido. Siempre presente. Y cuando un periodista lo critica o le hace una pregunta que le fastidia dice que ha sido “ensobrado”.

El es el dueño de la palabra y de la verdad y el que discrepa o lo interrumpe o es “ensobrado” o burro o mentiroso.

Decía Alberdi que la libertad de expresión es lo único que el pueblo no cede ni delega. Que eso es la libertad.

Se ve que a Milei se le pasó por alto ese capítulo ¡Si le quedará grande!.

Solo faltan unas siete semanas, no se si les dará el tiempo.