Miles de dólares en pérdidas por cierres de negocios debido a la gran cantidad de personal afectado por COVID19

La variante omicrón del coronavirus no solo hace estragos en el ámbito de la salud del departamento de Maldonado. También afecta a la actividad económica provocando miles de dólares de pérdidas en distintos aspectos de la actividad comercial local.

Varios de los principales establecimientos gastronómicos cerraron sus puertas por los brotes de covid registrados entre su personal.

Los empresarios aseguraron que no tenían otra salida que se da justo en el momento de mayor actividad de toda la temporada. Las pérdidas son enormes.

“El impacto negativo es muy fuerte. tenemos una trayectoria que nos obliga a tomar este tipo de medidas”, dijo el empresario gastronómico Sebastián Raña al explicar el cierre de uno de sus restaurantes, Virazón ubicado sobre la rambla portuaria.

“Para la colección que vendrá”, fue el siguiente mensaje enviado por Raña a Correo de Punta del Este. El mensaje tenía agregada una foto del frente de su otro local, Atrevida, también cerrado por las mismas causas. En las redes sociales, la actitud de Raña fue destacada por no pocas personas.

Virazón y Atrevida no fueron los únicos que debieron cerrar sus puertas, ya desde comienzos de la semana pasada los propietarios del restaurante Mistura, en Manantiales, fueron los primeros en cerrar sus puertas cumpliendo con los protocolos del MSP. También La Picniquería, un café ubicado en Pedragosa Sierra debió optar por hacer lo mismo.

En el ámbito gastronómico se asegura que un mozo de un restaurante de los mejores puede perder entre cinco y ocho mil pesos diarios de propina por día por el cierre de sus comercios. Y puede ser más, de acuerdo al restaurante.

Los empresarios esperan lo peor, que en las próximas horas la situación empeore y que otros comercios deban cerrar sus puertas por la cantidad de casos que se registrarán entre su personal. En un edificio de la rambla José Claudio Williman los inquilinos de cinco de sus unidades declararon ser casos activos de covid 19 por lo que quedaron aislados en los mismos. Tal como informaba Correo de Punta del Este el pasado viernes, los casos detectados incluyen, además, a distintas reparticiones públicas que debieron cerrar ante los brotes constatados en las mismas.

Explosivo

En tanto, Maldonado registró ayer una enorme cantidad de nuevos casos, la segunda en importancia en lo que va del año. Esta cifra no cuenta a la gran cantidad de gente que, debido a la imposibilidad de acceder a un hisopado debido a la alta demanda, optó por hacer cuarentena sin tener resultado de PCR pero sabiendo que son positivos.

De acuerdo a los datos aportados por el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), ayer fueron detectados 804 nuevos casos lo que llevó a un total de 4.063 casos acumulados. Desde el 1º de enero de 2022 los casos activos aumentaron un 676.90%, pasando de 523 a 4.063. De acuerdo a los estándares los casos activos cada cien mil habitantes con 27,35 el 1º de enero a 287.92 ayer domingo 9 de enero.