Ministerio de Ambiente intimó a detener las obras sobre la Batería de la Aguada

Se llevó a cabo una inspección en el lugar y se dejó un cedulón indicando que no se puede construir allí, ya que no se ha obtenido la resolución de Patrimonio ni se ha presentado la solicitud de permiso ante el Ministerio de Ambiente”, informó el secretario general del Partido Colorado en Maldonado, Carlos Flores

El ministro de Ambiente, Robert Bouvier advirtió que el propietario del padrón 948 ubicado sobre la faja costera en Las Delicias y donde se levantaba la denominada “Batería de La Aguada” no presentó ninguna solicitud de impacto ambiental en el ministerio correspondiente.

“Ese era uno de los tantos temas que teníamos en carpeta con Adrián Peña y lo seguíamos trabajando. Estaba todo quieto hasta que comenzaron con el vallado del lugar por lo que actualicé la información con el Ministerio de Ambiente”, que procedió a inspeccionar la obra, informó el secretario general del Partido Colorado en Maldonado, Carlos Flores.

“Según lo que me ha informado, hasta el momento no se ha presentado ninguna solicitud de autorización. Debido a esto, el día lunes 21 de agosto se llevó a cabo una inspección en el lugar y se dejó un cedulón indicando que no se puede construir allí, ya que no se ha obtenido la resolución de Patrimonio ni se ha presentado la solicitud de permiso ante el Ministerio de Ambiente” agregó Flores.

“Para poder llevar a cabo una discusión ordenada, considero que debemos esperar los resultados de ambos organismos, teniendo en cuenta los plazos establecidos por la Junta Departamental para la aprobación legislativa. Mientras tanto, es fundamental prohibir cualquier avance o inicio de obras por parte de los propietarios en el lugar”, dijo Flores a Correo de Punta del Este.

Ordenanza vigente

El propietario del predio donde se emplazaba la denominada “batería de la Costa” o “De la Aguda” en Las Delicias presentó un proyecto de construcción en el lugar de un complejo de planta baja y planta alta de seis apartamentos. La ordenanza de la construcción vigente para ese lugar habilita la construcción, por la superficie del predio, de hasta dos casas.

Sin embargo, el permiso de construcción debe esperar la correspondiente autorización emitida por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación y la obtención la autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente.

La Junta Departamental de Maldonado concedió el martes de la pasada semana una prórroga al planteo efectuado por el inversor brasileño Sony Alberto Douer en representación de la firma Danbet SA. que planea construir un edificio en el predio de la Batería de la Aguada. El planteo fue votado por ediles oficialistas y la oposición de los curules del Frente Amplio.

La batería de la época colonial “De la Costa” o “De la Aguada” fue construida en el siglo XVIII en el padrón 948 de la ciudad de Maldonado. La resolución 1238 de 27 de diciembre de 1984 la declaró Monumento Histórico Nacional junto a otros inmuebles del departamento de Maldonado. La citada resolución fue firmada por el teniente general Gregorio Álvarez y por el ministro de Educación y Cultura del gobierno de facto, Armando López Scavino.