Ministerio de Turismo analiza mecanismos que permitan aliviar los costos fijos de las empresas

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, informó que se analiza, junto con el sector privado, una serie de medidas para aliviar los costos fijos de las empresas del sector turístico afectadas por la emergencia sanitaria. Además, anunció que el Gobierno trabaja en la definición de protocolos que permitan retomar la actividad en esta área de la economía.

Este martes 16 el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés, se reunieron en la Torre Ejecutiva con el ministro Cardoso y el subsecretario Remo Monzeglio.

Posteriormente, las autoridades de Turismo mantuvieron un encuentro con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie. Se analizaron las decisiones que se adoptarán para retomar de manera paulatina la actividad en el sector turístico, informó en conferencia de prensa el titular de esa cartera.

Protocolos

Cardoso expresó que se están terminando de elaborar los protocolos para los sectores de hotelería y gastronomía, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP), la OPP y el grupo de científicos que asesora al Gobierno. Una vez homologados, la próxima etapa será la de concientizar a la ciudadanía, para que se apliquen todas las medidas preventivas que aportarán seguridad a los usuarios de estos establecimientos.

En cuanto a los centros termales, el jerarca relató que, de acuerdo con las particularidades de cada servicio, se arribará a una rápida solución. En ese sentido, las intendencias de Salto y Paysandú trabajaron en algunos protocolos que fueron enviados al MSP, que realizó sugerencias y correcciones.

Vuelos

En relación con la conectividad aérea, informó que se trabaja con un equipo multidisciplinario en la posibilidad de conectar a Uruguay con ciudades o países libres de COVID-19. Al respecto, Monzeglio expresó que el tema fue abordado con la Dirección Nacional de Aviación Civil, la Dirección Nacional de Aviación y la firma concesionaria del aeropuerto de Carrasco, Puerta del Sur SA. “Uruguay está siendo visto por las aerolíneas como un destino de gran seguridad para poder viajar y, en consecuencia, estamos recibiendo solicitudes y fechas para iniciar esos vuelos”, explicó. No obstante, sostuvo que no hay fechas establecidas para ello.

Asimismo, Cardoso indicó que, junto con el equipo económico, se estudian mecanismos para preservar las fuentes laborales en el sector, lo que consideró como “prioridad número uno del Gobierno”. En esa línea, se analizan mecanismos que permitan aliviar los costos fijos de las empresas. “Vale la pena trabajar sobre certezas y tomar decisiones en forma responsable. Esto implica dar pasos sobre lo seguro (en la reapertura del sector) para (luego) no tener que retroceder”, analizó.

