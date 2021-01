El Ministro de Ambiente, Adrián Peña, visitó el departamento el pasado jueves, y dentro de sus actividades, que incluyeron entre otras cosas una visita a la laguna Garzón, se reunió con Enrique Antía para avanzar en puntos de una agenda común que ambos establecieron y entre los que se encuentran la protección de la costa, el saneamiento, agua potable y disposición final de residuos.

A la salida del encuentro Adrián Peña dijo que era una reunión pendiente porque son muchos los temas a trabajar en conjunto con Maldonado, al que calificó como departamento importante.

El jerarca afirmó que la idea es trabajar en conjunto, alineando la política nacional con la departamental.

Por otra parte, informó que durante el presente mes recorrerá las “experiencias exitosas en la gestión costera” que lleva adelante el gobierno local. Eso será importante para poder replicarlo en otros lugares donde hay problemáticas similares y acá fueron resueltas con éxito, dijo.

Con respecto a tarea de “recuperación y protección de dunas”, realizada en Maldonado, dijo que la experiencia indica que fue exitosa. “Con inversión razonable se lograron resultados exitosos”, opinó, haciendo referencia a la colocación de geotubos y cercas captoras.

Con respecto a la recolección de residuos, Peña evitó opinar sobre la problemática que tiene Montevideo y se limitó a señalar que es necesario ayudar a todos y buscar alternativas a futuro.

La mirada de largo aliento tiene que integrar una mirada nacional y regional, dijo el ministro.

Afirmó que considera soluciones regionales y no tanto cada departamento con una solución.

Sobre la disposición final de residuos, el Secretario de Estado agregó que 2021 traerá novedades en la materia. “Hoy son 16 lugares y a cielo abierto y en 3 años deberán resolverse, será un año de anuncios importantes en ese sentido” agregó.

Saneamiento

Con respecto al saneamiento para San Carlos, Peña dijo que es una obra prioritaria y coincidió con el Intendente Antía en que la misma deberá concretarse en este quinquenio.

Sobre la forestación, dijo que en este tema se está trabajando en lo que considera una actualización de los criterios de calificación de los proyectos forestales. La autoridad es ambiente y no está de acuerdo con la solución legal, pero sí cree que los desarrollos deben estar ajustados a determinados criterios. “Debe ser ordenado y en determinados lugares” sostuvo.

Agregó que cada proyecto debe ser autorizado por su cartera, basado en tres criterios, la biodiversidad el suelo y el agua. El jerarca dijo que la discusión de la ley de forestación no implica una dificultad para la coalición porque justamente su riqueza reposa en que junta a partidos diferentes con objetivos comunes y en lo demás es lógico que existan diferencias

Las motivaciones del proyecto son legítimas y hasta podría compartirlas, dijo, pero la solución no es la Ley, concluyó.

Por su parte el Intendente Antía calificó a Peña como “trabajadorazo”, y que va para adelante y cuando se encuentran dos que van para adelante tienen muchas cosas para hacer.