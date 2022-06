Ministro de Turismo dijo que hay interés de parte del gobierno de atender reclamos de empresas de transporte turístico

El ministro de Turismo Tabaré Viera manifestó su optimismo por el resultado de las vacaciones julias de inminente comienzo a partir de la próxima semana.

“El turismo de termas, natural y rural son algunas de las valiosas ofertas, pero también lo que tiene que ver –aún en invierno- nuestra costa. En definitiva, con los beneficios que se siguen manteniendo en cuanto a exoneraciones o a devoluciones de IVA en gastronomía, en hotelería, en lo que tiene que ver en frontera con los precios de los combustibles. Hay una oferta para una vacación que esencialmente es escolar. El nivel de ofertas viene desarrollándose en mejores condiciones a medida que se acerca la fecha”, afirmó Viera.

Las declaraciones de Viera fueron formuladas al finalizar la presentación del denominado Pasaporte Turismo Rural y Natural efectuada en la Torre Ejecutiva de Montevideo

Reclamos

En una informal rueda de prensa, el ministro Viera fue consultado sobre las quejas formuladas por los empresarios del transporte turístico. Como es de público conocimiento los mismos reclaman por medidas ante la dificultad que enfrentan desde que estalló la pandemia en marzo de 2020. Tal como publicó Correo de Punta del Este días atrás, los empresarios reclaman por el IRAE y el impuesto al patrimonio. Además, que el gobierno no los atiende desde hace, por lo menos, cuatro meses. Esto contestó Villar: “Es verdad que eso sigue a estudio y todavía no hay nada resuelto. El lunes nos reunimos con el subsecretario de Economía y Finanzas quien está evaluando los costos y si alguna de estas medidas debe ser definidas por ley o por un decreto. Hay interés en atender estos reclamos”.

El ministro también fue consultado por la conectividad aérea y si este tema fue planteado en el Consejo de Ministros cuando fue tratado el proyecto de ley de rendición de cuentas que será remitido en las próximas horas a la Asamblea General del Poder Legislativo. “Esto fue planteado por nosotros en términos generales. Si bien no hay definiciones, Uruguay necesita -así también lo planteamos en una reunión con el ministro de transporte- una política de fomento a la conectividad aérea. Así como también una inversión en infraestructura que nos genere una mejor calidad en el servicio aeroportuario para, sobre todo en los días de niebla cuando se cancelan los vuelos, atender de mejor manera a los pasajeros”, dijo Viera. “En necesario comprar equipamiento para el aeropuerto de Carrasco que recibe los vuelos internacionales más grandes e importantes para dotarlo de mejor manera”, agregó. “Es una inversión que puede rondar los once o los doce millones de dólares”, afirmó.

Los formularios

Viera recordó a los turistas que ingresen al territorio nacional que llenen antes de viajar los formularios necesarios para poder llegar al Uruguay. “Trataremos de tener más funcionarios en los pasos de frontera de ambos países. Le pedimos a los turistas que presten atención a esos requerimientos tanto de Argentina como de Uruguay que siguen vigentes y que continuarán vigentes”, enfatizó. “Para setiembre -según hablamos con el ministro de Salud Pública- de acuerdo a la situación sanitaria que tengamos en ese momento se podrá generar alguna variante. Por ahora esos requerimientos como la vacunación y la declaración jurada se siguen exigiendo”; indicó Viera.