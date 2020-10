El ministro de Turismo, Germán Cardoso, apeló a las redes sociales para dirigirse a los extranjeros que no podrán visitar el país durante la temporada 2020/2021 por las medidas restrictivas impuestas por el gobierno para impedir la propagación del covid 19. “Este verano no vamos a poder recibirlos como lo hacemos cada verano”, expresó el titular de la secretaria de turismo en un mensaje emitido hoy domingo.

“Queridos hermanos argentinos, brasileños, chilenos, paraguayos y del resto de la región y de mundo: Este verano no vamos a poder recibirlos como lo hacemos cada verano”, expresó Cardoso en el mensaje dirigido a los visitantes extranjeros.

En el mensaje, Cardoso pide disculpas a los visitantes como consecuencia del anuncio del presidente Luis Lacalle Pou del pasado jueves por la noche cuando dijo que la próxima temporada de verano será “restringida”. Esa noche, en una rueda de prensa celebrada en la Torre Ejecutiva, el presidente anunció lo que todo el mundo sabía que iba a decir: “Será un verano restringido, las fronteras van a estar básicamente cerradas salvo excepciones, que ya se conocen y quizás alguna más”. Hasta el momento solo pueden ingresar al territorio nacional de forma libre los compatriotas residentes en el exterior, los extranjeros residentes en el país y aquellas personas que tramiten la residencia o bien justifiquen alguna razón de peso que sea valedera para la autoridad consular donde se pide viajar al Uruguay.

Los anuncios del presidente eran esperados y no provocaron ninguna sorpresa. Solo falta establecer cuáles serán las excepciones que maneja el gobierno para el ingreso de extranjeros. Se maneja la posibilidad de habilitar el ingreso de propietarios extranjeros, aunque hasta el momento el gobierno no se expidió sobre el tema.

Con mucho dolor

“Cerrar las fronteras es una decisión que hemos tomado con mucho dolor”, expresó el ministro de Turismo. “Como uruguayos y como anfitriones con una gran vocación de servicio nada querríamos más que compartir una nueva temporada con ustedes”, señaló.

“Siempre hemos sido muy agradecidos y los recibimos de brazos abiertos pero este año no va a poder ser así. Confiamos en que esta situación podrá revertirse a mediano plazo y volveremos a recibirlos de la misma manera que siempre”, indicó el titular de Turismo. Para el final quedó esta frase: “cuando esto pase los esperamos para el reencuentro”.

De forma paralela, el gobierno dijo, por varias fuentes, que analiza la forma de aplicar el instituto del indeseable a todos aquellos extranjeros que no cumplan con el protocolo sanitario vigente para todo el territorio nacional mediante el mecanismo de la expulsión del infractor. “Aquellos que incumplan no solo se formalizan (y) pagan una multa, sino que además se tienen que ir. Estamos en un proceso de armado de la ingeniería legal”. expresó el viernes el secretario general de la Presidencia, Álvaro Delgado.

A los Turistas que eligen Uruguay año a año para pasar sus vacaciones pic.twitter.com/41cERR60Qw — Germán Cardoso (@CardosoGerman) October 25, 2020