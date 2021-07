Ministro Salinas anunció que se retoman consultas médicas presenciales y cirugías programadas

El Poder Ejecutivo firmó el decreto que establece la regularización de la atención presencial médica en los servicios de salud, a partir del 15 de julio, y el cumplimiento desde el 1.º de agosto de las intervenciones quirúrgicas programadas, anunció Salinas en conferencia de prensa este martes 29 en el Parlamento Nacional. El objetivo es que en el período comprendido entre agosto y setiembre se regularice la situación de la totalidad de las cirugías pendientes.

En ese sentido, Salinas explicó que todas las instituciones del Seguro Nacional de Salud deberán presentar declaración jurada de la lista de espera al cierre de cada mes para poder corroborar la regularización de la actividad quirúrgica dentro de este año,

El titular del MSP señaló que en situación normal las cirugías tienen un máximo de 180 días para programarse y que el objetivo es que al finalizar el 2021 las intervenciones puedan coordinarse dentro de ese plazo.

Presenciales

Indicó que en cuanto a las consultas médicas, en medicina general y familiar se atenderá a cuatro pacientes presenciales y uno no presencial, al igual que en especialidades médicas y quirúrgicas. En psiquiatría, neurología, neuropediatría, geriatría y fisiatría se admitirán tres consultas presenciales y una no presencial y, en psiquiatría infantil se permitirán dos presenciales y una no presencial. Subrayó que la primera consulta de un paciente, con un médico de cualquier especialidad, será siempre presencial.

Además, Salinas anunció la creación del primer Registro Nacional de Diabéticos que fue un compromiso de la coalición de gobierno en conjunto y del Presidente Luis Lacalle Pou. Explicó que fue posible gracias a la campaña de vacunación (para combatir el coronavirus Covid-19) que posibilitó el acceso a la información.

Salinas también adelantó la existencia de un decreto del Ejecutivo, que se encuentra en trámite administrativo, y refiere a adquisición de tests antigénicos en farmacia, que es innovador en cuanto a la toma de muestras.