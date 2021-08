MINTUR: “se obró en permanente consulta con el TCR”, dijo Germán Cardoso

En su edición de este jueves, el semanario Búsqueda publicó una entrevista al ahora exdirector del Ministerio de Turismo, Martín Pérez Banchero, que a su vez es dirigente de la Lista 15 del Partido Colorado, quien acusó al ministro de turismo Germán Cardoso, de abusar del mecanismo de la compra directa y de echarlo por cuestionar esta práctica. Luego de conocida la noticia, el ministro concedió una entrevista al programa Primera Mañana de radio El Espectador en la que reconoció sus diferencias con Pérez Banchero y dijo que “es absolutamente natural y humano, cuando hay discrepancias, diferencias y jerarquías en la conducción política de un ministerio, tomar decisiones”. “Yo no soy de exaltarme”, añadió acerca de la descripción de Banchero sobre su conducta, aunque evitó “entrar el fondo de conversaciones que han sido en el ámbito personal”.

Consultado por la emisora sobre las críticas al mecanismo para efectuar las compras Cardoso dijo que “las circunstancias que hemos venido transitando han hecho que tomemos decisiones, en algunas ocasiones con tiempo” y en otras no. Sin embargo, rechazó que se haya producido un abuso del mecanismo de la compra directa y aseguró que en todos los casos “se obró en permanente consulta con el Tribunal de Cuentas”.

Respecto al gasto de 500.000 dólares a una única empresa, Cardoso explicó que en realidad es un desembolso de publicidad que se hace “dentro de una compra, a muchos medios, esencialmente de comunicación”, y que incluye “cartelería, radios, diarios” entre otros ítems.

La entrevista de la discordia

En su entrevista con el semanario Búsqueda, el ahora exdirector dijo que la relación con Cardoso se terminó de romper el pasado 28 de julio luego de una tensa reunión mantenida entre ambos, tras la cual Cardoso habría pedido al presidente Lacalle Pou su reemplazo. Así las cosas, éste salió de licencia hasta que esa situación se concretara. “La última reunión que tuvimos con el ministro fue muy difícil, donde el ministro estaba muy exaltado y donde nos solicitó que firmáramos como propias decisiones que no lo eran. Nosotros tenemos discrepancias en la forma y en el fondo en cuanto a las compras en medios” (. . . ) “El ministro me dijo que si no firmaba me echaba; le dije que me echara, y bueno, procedió, señaló Banchero a Búsqueda.

El centro de las discrepancias se encontraba en el manejo de fondos dedicados a publicidad. “Empezó a haber una política de compras con la cual nosotros discrepamos absolutamente en la forma y en el fondo”, añadió al semanario.

La nota de Búsqueda continuó: “se utiliza como regla la compra directa por excepción y no la licitación pública” (. . .)”Todo se hace por compra directa por excepción, e inclusive la misma compra directa por excepción tampoco se hace a tenor de lo que dice el Tocaf. Tiene que haber una certificación del Ministerio de Economía y Finanzas que no se hace”, denunció Banchero. En ese momento fue que habló sobre la compra directa y a una única empresa por un monto cercano al medio millón de dólares.

Apoyos

El tema fue tratado también por el diario El Observador, que entrevistó al subsecretario de la cartera, Remo Monzeglio, quien defendió al ministro y criticó a Pérez Banchero. “Abdicaba en su función esencial” consistente en manejar la política turística del país, dijo. Además, señaló que Pérez Banchero pareciera no comprender la “mecánica” de su función. “Este señor era inoperante en su accionar. Desde mi punto de vista, no era un tema normal. Trababa todo, no estaba de acuerdo en absolutamente nada, no entendía la mecánica del trabajo. Este director nacional de Turismo tenía que estar en territorio, saliendo a los distintos lugares del país y a los efectos de eso se le proporcionó un auto con chofer, pero no salía”, dijo. “Se generaban reuniones por Zoom, Pérez Banchero iba dos o tres minutos, se levantaba del Zoom y tenía que seguir manejando la reunión el coordinador técnico que tuvimos que nombrar (Óscar Iroldi), que ya estaba en el ministerio. Tuvimos que nombrarlo justamente para que hiciera un trabajo que no hacía el director Pérez Banchero”, insistió.

Consultado por la emisora FM Gente, Monzeglio confirmó que el nuevo director nacional de Turismo es Roque Baudean que, hasta el momento, se desempeñaba como director de Turismo de la Intendencia de Colonia.

A última hora de la noche Correo de Punta del Este se comunicó con el ministro, quien señaló que estaba tranquilo, le quitó trascendencia a los dichos de Pérez Banchero y puso especial énfasis en destacar lo bien recibida que fue en el ámbito turístico la designación de Baudeau como nuevo director nacional de la cartera.

