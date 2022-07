Montes y médanos en márgenes y zonas aledañas al arroyo El Potrero han sido “literalmente aniquilados”

La Legisladora colorada Susana De Armas se refirió en la última sesión de la Junta Departamental a la depredación llevada adelante en la zona del “histórico y patrimonial” arroyo El Potrero, así como en zonas aledañas al mismo. La edila acompañó la presentación con fotos y videos tomados en esa zona del departamento.

De Armas contó que fue convocada por vecinos del lugar quienes realizaron diversos reclamos que ella se encargó de trasladar al plenario de la Junta.

“Lamentablemente en Maldonado se sigue depredando la naturaleza, en este caso en El Potrero – como podemos ver en los documentos gráficos que en este momento se están exhibiendo – una zona muy tranquila, con mucho verde, mucho de lo que nuestros hijos, nietos, incluso nosotros necesitamos para cortar con lo habitual, compartir un asado en familia o para distenderse un rato en contacto con la naturaleza…se está exterminando”, comenzó diciendo la edila.

De Armas habló de la depredación de los montes, que han sido “literalmente aniquilados”, principalmente los que se ubican hacia el lado de costa. “Es disparatado, montes hermosos, propios del paisaje cotidiano, que muchos de los que viven en la zona desconocen, pero que en poco tiempo han sido arrasados” y toda esta deforestación incluye la parte del arroyo del mismo nombre

Médanos hechos pozos

Pero no sólo la vegetación ha sufrido, “en este momento en lugar de encontrarnos con médanos, nos encontramos con grandes pozos, como si allí se hubiera estado extrayendo grandes volúmenes de arena, vaya uno a saber cuáles fueron los motivos y si tenían permiso o no para extraerla, y quién les facilitó el permiso……nos queda un gran signo de interrogación”.

De Armas contó que uno de los vecinos que participó de la reunión contó una anécdota que, a juicio de la edila, vale la pena destacar. “Hace unos diez años te parabas a unos 500 metros de la costa y como era un monte bien verde y tupido por los médanos al punto que no se podía pasar, era prácticamente imposible ver la costa, hoy en día se ve el mar gracias a la gran depredación, saqueo de arena y tala de árboles sin criterio y fuera de control que han llevado adelante algunas personas con diferentes intereses que desconocemos, haciendo pedazos nuestra naturaleza – la naturaleza que es de todos”, lamentó el vecino.

Difícil de recuperar

Obviamente que esta situación es muy difícil de recuperar por no decir imposible, dijo de Armas, quien planteó la dicotomía de ser un departamento de abundante naturaleza “de lo que nos enorgullecemos” y por el otro, quienes tienen que reali-zar los controles medioambientales necesarios “no lo hacen en forma eficiente, dando rienda suelta al saqueo, deshaciendo los lugares naturales y bonitos que le van quedando a este Maldonado”.

“La zona de El Potrero tiene una gran historia para nuestro departamento, además de contar con una amplia fauna aviar y una importante vegetación. Uno de los lugares que invita al Ecoturismo es justamente el arroyo El Potrero, desagüe de la Laguna del Sauce que la une con el Río de la Plata, zona enmarcada por grandes médanos, lugar apropiado para la práctica de diferentes deportes y travesías, además de contar con una fauna autóctona extraordinaria. No podemos perder de vista nuestro sello, nuestra identidad como lugar natural de exuberante vegetación, rodeados de montes, médanos y aguas cristalinas”, finalizó diciendo la edila quien pidió que sus palabras fueran enviadas al Ministerio de Ambiente, Ministerio de Turismo, Intendencia de Maldonado, Dirección de Turismo, Dirección de Gestión Ambiental y Municipio de Maldonado