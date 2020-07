MSP condenado a entregar fármaco a una paciente de Pan de Azúcar

Un tribunal de apelaciones civil condenó al Ministerio de Salud Pública en el marco de un proceso de amparo iniciado por un paciente del centro asistencial de Pan de Azúcar quien había solicitado el suministro del fármaco denominado “Fulvestrant”.

La paciente es portadora de la enfermedad Carcinoma de mama diseminado Estadio IV, con metástasis hepáticas y óseas. La entrega del citado fármaco según la prescripción médica debía cumplirse en un plazo no mayor a las veinticuatro horas a partir de la notificación del referido fallo en segunda instancia.

La sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno del pasado 16 de junio revocó, además, en parte el fallo en primera instancia de la jueza letrada de Sexto Turno de Maldonado, Claudia Valetti, quien si bien condenó al MSP ordenó la entrega de otro fármaco en lugar del citado por el médico tratante. Valetti dispuso que en lugar de la droga “Fulvestrant” se entregara al paciente el medicamento “Ribociclib”.

Recursos

Contra el fallo en primera instancia, el Ministerio de Salud Pública interpuso una apelación por entender que el fármaco “Ribociclib” no figura en el listado vigente y que, además, el artículo 7º inciso 2º de la Ley 18.335 limita el derecho de acceso a los medicamentos a los debidamente autorizados por el MSP, disposición que fuera declarada constitucional en reiteradas oportunidades.

“La mera circunstancia que el medicamento sea costoso no implica vulneración del principio de igualdad”, agregó el MSP.

La parte actora también interpuso un recurso contra el fallo en primera instancia que había cambiado el fármaco recetado por el médico tratante. La parte actora fundamentó la acción de amparo que instauró el 3/IV/2020 en la lesión del derecho fundamental a la vida y a la salud a través de actos y omisiones manifiestamente ilegítimos del Ministerio de Salud Pública (MSP) consistentes en la negativa al suministro de los medicamentos de alto costo a ser suministrados en forma combinada Ribociclib + Fulvestrant prescriptos por su médico oncólogo tratante en AMDM-IAMPP (Pan de Azúcar-Maldonado) para combatir la enfermedad que padece de carcinoma de mama diseminado estadio IV, con metástasis hepáticas y óseas. La parte demandada admitió tales hechos, así como la no inclusión del medicamento a cuyo suministro fue condenado (Ribociclib) en FONASA ni en el PIAS