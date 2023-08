MTSS estableció régimen especial de subsidio para trabajadores del Punta Shopping

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estableció un régimen especial de subsidio por desempleo para los funcionarios que desempeñan tareas en los locales y en las empresas instaladas en el complejo Punta Shopping de Punta del Este.

Para acceder a este beneficio los beneficiarios del mismo deberán figurar como dependientes de las empresas instaladas en ese lugar a la fecha del incendio ocurrido en agosto de 2022.

La resolución ministerial fue dispuesta el pasado martes 22 de agosto por el ministro Pablo Mieres.

El artículo 1 de la Ley N° 20.182, de 11 de agosto de 2023, faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general y hasta el 31 de diciembre de 2024, el subsidio por desempleo de los trabajadores aquellas empresas que, atendiendo a su relevancia en la actividad económica del país, la especialización profesional o categoría laboral de los trabajadores comprendidos lo amerite.

En planilla

El referido beneficio también alcanzará a los trabajadores de las empresas que presten servicios de vigilancia y de limpieza para las empresas instaladas y en locales del centro comercial denominado “Punta Shopping”.

Para acceder al citado beneficio, en todos los casos, los trabajadores comprendidos en la citada resolución deberán figurar en la planilla de control de trabajo correspondiente del mes de julio de 2022.

Podrán acceder a este subsidio especial, por todo el lapso previsto: tanto quienes tuvieron derecho a percibir la prestación por desempleo de carácter general durante todo o parte del período máximo previsto en el artículo 6.1 del decreto ley Nº15.180/81, en la redacción dada por la leyNº18.399/2008, como quienes no lo tuvieran por agotado dicho máximo. En el mismo sentido, los trabajadores que tuvieran derecho de acuerdo a lo previsto en el artículo 3º del decreto ley Nº15.180 en la redacción dada por la ley Nº18.399, como quienes no lo tuvieren por no contar con la cotización previa requerida en el referido artículo.

El régimen especial del citado beneficio ampara también la desocupación generada por la causal de suspensión prevista en el artículo 5º del decreto ley Nº15.180 en la redacción dada por la ley Nº18.399 y con las características detalladas en el presente régimen especial por el término de seis meses a partir del 1º de agosto de 2023.

No se aplicará a los trabajadores comprendidos en este régimen de beneficio las causales de exclusión dispuestas en los literales A y D del artículo 4º del decreto ley Nº15.180 y en las demás normas modificativas.

Antecedentes

Por resolución Nº104 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 10 de agosto de 2022 se estableció un régimen especial de subsidio por desempleo por el término de seis meses para los trabajadores del centro comercial afectado por el incendio de unos días antes de agosto.

El 25 de enero de este año, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social extendió la vigencia del régimen especial por el término de otros seis meses desde su vencimiento.