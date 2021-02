La residencia presidencial de la avenida Roosevelt de Punta del Este quedó en medio de una fuerte polémica luego del pedido del ex senador José Mujica de vender, otra vez, el citado inmueble.

Mujica señaló en su audición radial de M24 de esta semana que tanto esta casa, como la residencia oficial de la Suárez y Reyes de Montevideo generan gastos que calificó de “inútiles”. Al mismo tiempo, el líder frenteamplista propuso que solo la estancia San Juan de Anchorena continúe como inmueble destinado al descanso del presidente de la Republica y de su mandatario.

El planteo de Mujica provocó la reacción de la diputada colorada Nibia Reisch: “Mujica antes de reclamar algo tiene que dar cuenta de qué hizo con los US$ 2:700.000 de la venta que hizo al Banco República bajo su mandato”.

Sobre este tema, la citada legisladora colorada cursó tres pedidos de informes: uno dirigido al BROU, que compró la casa durante la presidencia de Mujica, otro a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y otro al Ministerio de Vivienda. El objeto de los tres pedidos de informes, apunta a establecer bajo cuál condición se encuentra la residencia de la avenida Roosevelt.

Pedidos de informes

La vivienda fue donada en 1947 por el desarrollista argentino Mauricio Litman al estado uruguayo. La misma fue usada por distintos primeros mandatarios. Mujica no sólo nunca la uso. En julio de 2011 la vendió al Banco República. El dinero aportado por el BROU sería destinado al denominado Plan Juntos. “Mujica tiene que explicar muchos cientos de millones de dólares que se malgastaron durante su gobierno antes de estar reclamando estas cosas”. No es la primera vez que la misma legisladora colorada cursa un pedido de informes al Poder Ejecutivo por la situación de la residencia presidencial de la avenida Roosevelt. En el año 2018 hizo lo mismo al presentar un pedido de informes dirigido a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En esa ocasión el titular de la mencionada repartición Álvaro García, respondió que no tenía información respecto a la situación del citado inmueble de Punta del Este