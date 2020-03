Los trabajadores de la IDM que tienen desde 60 años en adelante no deberán concurrir a prestar servicios en las dependencias municipales. Tampoco lo deberán hacer quienes presenten Diabetes tipo 1, problemas cardíacos severos, enfermedades crónicas respiratorias o inmunodeprimidos o que están en tratamientos oncológicos. Deben presentar en estos casos certificado médico y no tendrán pérdida salarial. Además, la comuna facilita el otorgamiento de licencias y el usufructo de los días a compensar pendientes.

También se puso en marcha un plan para disminuir la presencia de trabajadores en todas las dependencias municipales, se prorrogarán los vencimientos de los carnés de manipulación de alimentos, las habilitaciones higiénicas y las licencias de conducir (en el caso específico de la obtención de licencias de conducir por primera vez se aplicarán medidas con la finalidad de evitar la aglomeración de público).

Se restringirá la actividad del Centro Diurno y se garantizará la alimentación de los usuarios en su domicilio.

La totalidad de estas medidas fueron acordadas en el ámbito bipartito impulsado por la IDM y el gremio de trabajadores municipales.

Por otra parte, la IDM pidió que salvo en casos de suma necesidad, nadie concurra a las oficinas comunales, ni siquiera a las policlínicas si no es por una urgencia.

En caso de tener que repetir medicamentos se solicita al público que concurra exclusivamente a la farmacia. El personal médico se comunicará con los pacientes con citas programadas para reagendarlas. Las dudas o consultas puntuales deben realizarse por vía telefónica.