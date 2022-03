Municipio de Maldonado abre inscripciones para curso de entrenadora de fútbol infantil

Días atrás se informó sobre dos iniciativas aprobadas por el Municipio fernandino para el año en curso que buscan fomentar el desarrollo del fútbol infantil con perspectiva de género a través de la formación profesional y el empleo.

Se trata de dos propuestas de formación técnica que el concejo municipal decidió financiar en este año. Por un lado, el curso de Arbitraje que se brindará miércoles y viernes en la sede del Municipio para el cual se abrieron inscripciones con 35 cupos y se recibieron 80 formularios en 48 horas por lo que el Concejo resolvió abrir un segundo grupo y permitir así que todos los inscriptos acceder al curso. Este segundo grupo tendrá sus clases los días lunes y jueves en el mismo horario.

El grupo A inicia el día miércoles 6 mientras que el grupo B lo hará el día jueves 7 de abril.

Este curso tiene una duración de 3 meses.

La segunda propuesta, apuesta a la formación como Entrenadora en Fútbol Infantil licencia C de Conmebol. Para este curso se dispondrá de 10 becas totales.

Para acceder a esta propuesta se deberá tener ciclo básico aprobado. El curso tiene una duración de 6 meses y las clases se dictarán en la tribuna este del Campus de Maldonado (ex salones de UDELAR). Estas 10 becas son también exclusivas para mujeres.

Para acceder a un lugar, se debe enviar vía WhatsApp datos personales (nombre completo, cédula de identidad, fecha de nacimiento y nombre o número del liceo o UTU donde cursó el último año de ciclo básico). Se tomarán los quince primeros mensajes recibidos, quedando 10 en lugares asignados y 5 en lista de espera. Las inscripciones comienzan el lunes 4 de abril (no se tendrán en cuenta mensajes enviados anteriores a esa fecha)

El teléfono para enviar los datos es el 092575859 (queda habilitado el 4 de abril).