Municipio de Punta del Este trabaja en el cambio de sentido de la calle 24

“La idea es volver a la calle 24 de salida, un tema que ya lo habíamos planteado. Hay una comisión de trabajo de planeamiento del Municipio donde está Dirección de Tránsito y una de las opciones es dar la vuelta de la calle 24”, indicó el alcalde de Punta del Este en una entrevista brindada este lunes a la emisora FM Gente.

La propuesta, explicó Carballal, se debe a un tema de seguridad ya que “la calle 24 te permite sacar los servicios de emergencia por Bulevar Artigas y desviar el tránsito hacia avenida Italia, Roosevelt y avenida Del Mar”.

Esta alternativa, sostuvo el jerarca, “no generaría esos embotellamientos” que se producen en la calle 20 principalmente ya que por más que los semáforos “están sincronizados la cantidad de vehículos en el verano es muy superior”.

Como antes

Según explicó Carballal, ya hubo un proyecto de dar vuelta la calle 18, “el tema es que seguimos juntando el problema en la calle 20 porque no hay escape”, señaló. Con este cambio, que “no es algo tirado de los pelos”, se volvería a utilizar esa calle como salida para salir del puerto y del fondo de Punta del Este.

Obras

El alcalde también hizo referencia a las obras que están llevando a cabo en su jurisdicción, entre las que figura el arreglo de la rambla desde el puerto hasta Playa de los Ingleses. Por otra parte, también se está trabajando en los baños de la plaza Artigas y en la reparación de las veredas de calle 24 y 27. Otra obra a destacar es el inicio de la construcción de casi tres kilómetros de veredas en avenida Francia, para la que han ido “casa por casa a hablar con los vecinos”.

Otra de las obras importantes es Aparicio Saravia, desde el Parque Indígena hasta la zona joven donde no había ciclovías ni iluminación y era una sola mano. “Es una inversión elevada, ese tramo va a quedar mucho más seguro”, agregó.

Reclamos

Durante la entrevista el alcalde respondió a reclamos de vecinos de Punta del Este que llamaron a la emisora. Respecto a la avenida principal del balneario dijo que no tenía baldosas rotas: “Hemos arreglado todo Gorlero. No tenemos baldosas rotas. Lógico que puede haber alguna baldosa rota porque el uso hace que se rompan”.

“Estamos trabajando en la calle 24. Ahora vienen las podas de las palmeras. Algunas columnas que no tienen iluminación también se van a arreglar”, agregó.

Carballal dio el whatsapp del municipio a donde se puede realizar reclamos: 092 222 530.

Por reclamos de luminaria “pasan la foto del lugar y directamente pasamos a la dirección de electromecánica” indicó, y admitió que “con el tema de iluminación es cierto que venimos un poco atrasados”.

Fuente: FM Gente