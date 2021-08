Municipio de San Carlos invita a jóvenes carolinos a participar de certamen de música y canto

Bajo el lema “Sentite parte / Comp-arte TÚ Arte”, el Área de Juventud del Municipio de San Carlos organiza este concurso para amantes de los siguientes géneros: rock, folklore, tango, melódico, candombe, murga, rap y tropical, entre otros.

El primer premio será de dos contratos artísticos para solistas por un monto de 4000 pesos uruguayos, mientras que las bandas recibirán 8000, además de la grabación de un compilado en la Usina Cultural.

Por su parte, el segundo y tercer premio se compone de elementos para el grupo o solista ganador (parches, cuerdas, etc.) y grabaciones en la Usina Cultural.

Las bandas participantes formarán parte de la grilla para futuros ciclos musicales.

Las bases

1- Estará destinado a todos los residentes del Municipio de San Carlos, con una antigüedad mínima de 1 años de residencia.

2- Será obligación presentar el C:I al momento de comprobar los datos

requeridos. No será válida ninguna otra constancia para acreditar identidad.

3-Podrán participar todos aquellos residentes desde los 16 años y hasta los 24, cumplidos al día del certamen.

4-Los grupos musicales podrán estar conformados hasta por un integrante sin residencia en el Municipio.

5-Los acreedores a los primeros premios, solistas o bandas, en cada uno de los géneros, quedarán invalidados de participar y competir nuevamente en el mismo año.

6-En la presentación de competencia podrán ejecutar una obra de una

duración de no más de cinco minutos, la medición válida e inapelable será la que cronometre el jurado. Deberán preparar otra obra, por si el jurado

solicita una nueva interpretación.

7-Podrán ser temas covers o de su autoría. En caso de cantar con pistas

deberán proveerlas los mismos intérpretes, haciéndose responsables de la calidad de las mismas. Todos los temas deberán ser interpretados en castellano.

8-El jurado tiene como único objetivo seleccionar que los participantes

cumplan con los requisitos establecidos y dar el aval para que las bandas o solistas pasen al sorteo, También evaluarán las actuaciones para poder dar una devolución que los grupos y solistas se puedan nutrir para mejorar su futuro artístico , pondrán atención en la afinación, rítmica, originalidad, estilo, potencia, colores, carácter, justeza, expresividad y/o todo aquello que crea necesario medir para emitir su juicio, de acuerdo al estilo y

género elegido por el participante.

9-Todos/as los concursantes serán merecedores de actuar compartiendo el escenario de los futuros eventos que realice el Municipio.

10-El certamen se desarrollará en 2 jornadas: en una competirán los del

género del rock, y la otra estará destinada a tango, folklore, melódico y

tropical. Esto si fuera necesario de acuerdo a la cantidad de participantes se puede sumar una etapa mas.

11- Toda transgresión al reglamento implicará la descalificación del grupo o interprete participante.

12- El organizador proveerá un lugar para el desarrollo del certamen. El

sonido adecuado será proporcionado por el municipio.

13- Las incidencias que puedan producirse en el desarrollo del evento y aquellas cuestiones no previstas por estas bases serán resueltas por el Municipio. Asimismo, el Municipio estará facultado para resolver las cuestiones que puedan plantearse en relación con la interpretación y aplicación de las presentes Bases. El contenido de las obras no podrá ser difamatorio, racista, sexista, xenófobo, discriminatorio, pornográfico, violento, contrario a la legislación vigente o que resulte claramente ilícito o ilegal. Asimismo, quedará eximido de cualquier responsabilidad derivada del plagio o de cualquier transgresión de la legislación vigente en que, en materia de propiedad intelectual, pudiesen incurrir los participantes.