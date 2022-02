Murió señalando a su asesino

Rodrigo Ruiz pasó los últimos veinte días de su vida en el centro de tratamiento intensivo del hospital “Elbio Rivero” de la ciudad de Maldonado en donde murió en la mañana de hoy. Tenía 35 años. Una puñalada asestada en medio del tórax por un sujeto al que él mismo identificó como “El Negro Toni” fue la que acabó con su vida.

Así se lo confesó a una vecina del lugar que fue la primera persona que le prestó los primeros auxilios. Además, en ese momento, Rodrigo le dijo que había sido atacado por una deuda de 1200 pesos. El mismo comentario se lo hizo a su madre cuando ésta, desesperada, concurrió a la emergencia del hospital advertida del ataque sufrido por Rodrigo. Poco después entró en coma. Pese a los esfuerzos de los médicos y enfermeros, murió luego de una larga agonía, seguramente, prolongada por su buen estado físico. Rodrigo Ruiz jugó en las divisiones juveniles de equipos de Maldonado. Inclusive en la selección sub 20 del combinado maldonadense.

Empero, la puñalada provocó heridas muy graves que llevaron a que los médicos actuantes informaran a la familia sobre las casi nulas posibilidades de recuperación.

El puntazo fue de tal magnitud que la hoja de la cuchilla se partió al medio cuando el asesino la movía de un lado a otro. El resto de la hoja y el mango de la cuchilla nunca aparecieron. Sí el pedazo extraído del tórax de Rodrigo.

En el barrio

El incidente ocurrió alrededor de las 20:30 del pasado jueves 3 de febrero en el tramo de la calle “Cerro del Toro” entre las calles “Cuchilla de la India Muerta” y “Cuchilla de Haedo”, del barrio Cerro Pelado de la capital fernandina. Rodrigo caminaba despreocupado por esa calle que tiene pendiente hacia el oeste cuando fue interceptado por su matador.

El lugar donde se produjo el ataque se encuentra a menos de una cuadra del destacamento de Policía del mismo barrio. El nombre de las calles cobra una trágica coincidencia con el hecho que le costó la vida a Rodrigo.

Una persona allegada al joven asesinado no tiene duda alguna de la identidad del autor del homicidio de Rodrigo. Y apela a la misma víctima que contó tanto la identidad como el móvil del crimen: “El Negro Toni”. El mismo personaje circula por el barrio como si nada pasara, dijo la misma informante, una vecina del barrio que pidió el anonimato.

La Policía, según su testimonio, detuvo al presunto autor del puntazo, pero lo largó al rato por orden de la fiscalía de turno por entender que no existen pruebas en su contra. “Creo que la mamá de Rodrigo habló hasta con el propio intendente Enrique Antía por el tema de las imágenes que podrían aportar las cámaras del sistema de videovigilancia. Empero, en el lugar no hay fibra óptica”, sostuvo la vecina consultada por Correo de Punta del Este.

Según trascendió, hasta anoche no había detenido alguno por este caso. En tanto, ayer Rodrigo fue despedido por su familia que espera se haga justicia.