“Muy buenas ofertas”, tanto en precio como en propuestas, en licitaciones por diez años de varios paradores

La administración municipal hizo pública su conformidad por lo que el director de higiene Jorge Píriz calificó como “muy buenas ofertas” para obtener la concesión por diez años de varios de los principales paradores.

Este lunes se cumplió con la apertura de las propuestas para la explotación de varios paradores municipales tanto sobre Playa Brava como la Playa Mansa de Punta del Este. Todas, salvo un solo caso, fueron presentadas por los actuales concesionarios quienes adjuntaron, en la mayoría de los casos, ofertas de pago de canon por debajo de los actuales, pero con inversiones más importantes que las cumplidas en el anterior ejercicio.

Las ofertas presentadas este lunes fueron por I’Marangatú, Posto 5, Parador 19 de la Brava, Bikini y Papa Charlie, paradores a los que la administración cambió el objeto de la licitación estableciendo un plazo de concesión de diez años en vez de los cinco por los que se licitaban antes.

Tiempo atrás, el propio Píriz había explicado a Correo de Punta del Este que la modificación del plazo, llevándolo de cinco a diez años, buscaba que los concesionarios pudieran tener un período de tiempo más amplio para poder ejecutar obras en la propia estructura de los edificios que presentan un avanzado estado de deterioro.

Atención para todos

Con esta licitación la Intendencia aspira “a que las instalaciones y los servicios que se brinden, sean de alta calidad. En ese sentido se deja expresa constancia que los servicios que se pretende que el parador brinde, estén dirigidos a atender indistintamente, tanto la demanda de los usuarios del parador como del público concurrente a la playa”.

Los servicios deberán incluir prestaciones gastronómicos e higiénicos de excelencia. Se ofrecerán además otros de confort y seguridad para el usuario, por ejemplo: “servicio de sombrillas, y reposeras, wifi cobertura médica y eventualmente de información turística”. “En todos los casos se deberá contar con servicios higiénicos, duchas y lava pies exteriores, wifi y cobertura médica; estos servicios serán libres y se brindarán sin costo para los usuarios, en el horario de 09:00 a 20 horas o la caída del sol, como mínimo”, agrega el pliego de condiciones generales de la licitación.

Publicidad

El adjudicatario podrá instalar hasta un máximo de dos banderas, cuyos mástiles no podrán exceder los seis metros de altura y deberán colocarse a un lado del Parador, sin avanzar hacia la línea de ribera. Se autorizará la instalación de un cartel con la denominación del Parador y Empresa o marca que licite. Este se podrá instalar en un soporte indicador del Parador, cuya área no superará los 5 metros cuadrados y a una distancia nunca menor a 3 metros del límite del predio con la vía pública. Para ambos casos deberá realizarse la gestión previa de autorización y efectuar el pago de los tributos correspondientes. La fachada frontal del Parador podrá contar con publicidad, no excediendo el tercio de la superficie disponible. Dicha publicidad deberá expresarse con características de comunicación acorde a la categoría del Balneario. Toda otra publicidad en el área de venta exclusiva del parador (100 metros) podrá ser ubicada en sombrillas, o en base de decks.

Obras

La obras a realizar para la prestación del servicio, de acuerdo a diagnóstico de la situación actual del parador, deberán ajustarse a las siguientes condiciones: a) se establecen como obras mínimas a realizar: a.1 Renovación total de deck y pisos de terrazas a.2 Cambio de pisos interiores a.3 Reparación de humedades a.4 Cambio de cerramiento de terrazas a.5 Construcción nueva de área de depósitos, los techos deberían ser de isopanel o similar a.6 Conexión a servicios públicos subterránea a.7 Relocalización de pasarela de ingreso a la playa, acercándola al parador, con un ancho mínimo de 1.60m a.8 Demolición de estructura adosada al parador. a.9 Limpieza y acondicionamiento de área bajo deck a.10 Construcción de nuevos baños exteriores y ducheros de playa a.11 Acondicionamiento de todo el sistema eléctrico y retiro de cables en desuso a.12 Acondicionamiento de depósitos de gas a.13 Rediseño de fachada para minimizar el impacto visual de las chimeneas, antenas y tanque de agua ubicados sobre el techo. a.14 Delimitación de estacionamiento con muro alto, para evitar el ingreso de vehículos a la zona de playa a.15 Acondicionamiento de los desagües de pluviales bajo pasarela a.16 Reparación caminería ingreso al parador Se deberá realizar la gestión ante la Dirección de Control Edilicio el permiso de construcción correspondiente por la totalidad de las obras existentes y a realizar en el Parador. Piezas mínimas presentar: plantas de albañilería, plantas de ubicación, dos cortes y dos fachadas, plano de instalación sanitaria, todo firmado por un técnico (arquitecto o ingeniero) y por Técnico Sanitario registrados en la Intendencia Departamental de Maldonado. Se deberán regularizar las obras ante el BPS y se obtendrán los permisos correspondientes ante la Dirección Nacional de Bomberos