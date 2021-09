Nelson Lages realizará denuncia por daños y perjuicios contra Darwin Correa

El ex edil Nelson Lages, integrante del PVP (FA), junto a los dirigentes del sector Beatriz Jaurena y Oscar Andino, anunciaron el pasado miércoles en una conferencia de prensa realizada en la Junta Departamental, que, luego de la sentencia penal que se conoció hace unas semanas, realizarán ahora una denuncia civil por daños y perjuicios contra el edil nacionalista Darwin Correa.

Durante la conferencia, Beatriz Jaurena reveló que no habían sido notificados de la audiencia de sentencia por “el juzgado de 4° Turno “donde no teníamos la obligación de estar pero si teníamos el derecho, razón por la cual tramitamos ser recibidos por el juez”.

Por otra parte, señaló que “frente a la sentencia de prisión que supone la suspensión de la ciudadanía según el Art. 80 numeral 4 de la Constitución de la República, haremos los trámites necesarios para su cumplimiento”. Por otra parte, Jaurena y Lages anunciaron que concretarán la denuncia civil por daños y perjuicios tras los trámites correspondientes ante la justicia.

La emisora FM Gente, informó que durante la audiencia en la que Correa fue condenado, el magistrado advirtió que el abogado de la víctima no había sido notificado y dio orden a una funcionaria que se comunicara vía telefónica con él. La audiencia se detuvo mientras se cumplía con el mandato del juez y, una vez realizado, la funcionaria que contactó al abogado regresó y comunicó que el profesional le había comunicado que no concurriría y que se realizara la audiencia sin su presencia.

Asimismo, según la información manejada por la emisora, el artículo 80 de la Constitución es el que establece los casos de suspensión de la ciudadanía y en el fallo del caso Correa, que está firme ya, el nacionalista no fue condenado a la inhabilitación del cargo u oficio.