Niegan pedido de arresto domiciliario solicitado por Lulukhy Moraes

El juez de paz departamental José Luis Nicola Trías, a cargo del juzgado penal correspondiente, negó el pedido de arresto domiciliario solicitado por la ex reina gitana Lulukhy Moraes Pinto, acusada de liderar la banda que ultimó, el 9 de julio de 2018, a su ex esposo, el profesor de inglés Edwar Vaz Fascioli.

La acusada, hoy en custodia del sistema penitenciario a la espera de ser enjuiciada por el asesinato de su ex esposo, pidió acogerse al beneficio de la prisión domiciliaria por el impacto de pandemia del coronavirus en todo el mundo y en nuestro país. Más allá del planteo, hasta el momento no se conoce de algún caso de covid 19 en la población carcelaria del departamento de Maldonado y del resto del territorio nacional.

La resolución del magistrado fue dispuesta el pasado 23 de abril. Hasta el momento no se conoce si el mismo pedido fue planteado por los otros recluidos por este caso. Ellos son; María Leticia Giachino Machado, Carlos Mauro Guarteche, Mathías Silvera, FrancoAlberti, entre otros. Este caso pasó a juicio oral que se encuentra suspendido a la espera que el Poder Judicial retome sus actividades.

Foto: archivo