Al presentar públicamente un nuevo espacio para la militancia en Cerro Pelado el candidato de Unión y Cambio, Rodrigo Blás apeló a que sus militantes “defiendan las ideas, su candidato, su sueño con convencimiento, pero les pido por favor que no se desvíen ni un poquito del camino de la paz, la tolerancia y el respeto”. “Nosotros no estamos combatiendo contra ningún otro candidato, queremos derrotar al Maldonado chato, el de la gente deprimida que no encuentra laburo”.

Blás dedicó buena parte de su discurso a decirle a su público que transiten lo que queda de la campaña electoral “por un camino que no implique desbordes de ningún tipo”, haciendo alusión a los incidentes registrados el fin de semana pasado cuando dos militantes del FA tomaron a golpes de puño a otro de Cabido Abierto. “No podemos agraviar a nadie, porque además de que no nos nace el agravio ni la descalificación, vamos a tener que gobernar para todos y con todos”, dijo. El legislador sostuvo que “nuestro enemigo es la falta de desarrollo de nuestra gente, la falta de esperanza y ese el enemigo que queremos derrotar”. “Nosotros somos de la política de construir entre todos, de construir personas y desarrollo”. “Si son provocados, respondan con más horas de militancia”, culminó diciendo.

