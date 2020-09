Enrique Antía cerró su campaña de cara a la reelección con una conferencia de prensa, que fue transmitida por las redes para respetar las medidas sanitarias, en la que trazó cinco ejes de gestión y redobló el compromiso con la población en materia de seguridad, trabajo, medio ambiente, políticas de vivienda y apuesta los jóvenes.

En un acto del que dijo sentirse extraño, porque prefiere el mano a mano con la gente, pero consciente que la responsabilidad que hay que tener para cuidar un destino seguro y turístico, el candidato a la reelección sostuvo que para generar empleo hay que seguir manteniendo un departamento seguro.

En ese sentido afirmó que ampliará el actual centro de video vigilancia, que tiene más de 1200 cámaras, con 300 cámaras más. A esto sumará una colaboración constante con el Ministerio del Interior, algo concretado en estos días con la sede de la Guardia Republicana en San Carlos, así como con controles para evitar la ocupación de terrenos baldíos. A esto se sumó un plan de iluminación, seguridad en el mar e inversión en seguridad para el tránsito.

Sobre el trabajo dijo que impulsará junto al Gobierno Nacional la zona Franca Tecnológica, cursos de inserción laboral y exoneraciones tributarias para una verdadera política de eventos que traerá trabajo. Otro capítulo será el dedicado al ambiente sustentable, la vivienda para jóvenes y el Maldonado Solidario.

Vivienda

En materia de vivienda y solución de asentamientos, Antia destacó lo realizado y marcó diferencias con el frente amplio que hizo “obras de cartel”. Dijo que no prometerá nuevas viviendas, sino que le pedirá al gobierno Nacional que cumpla con Maldonado porque hay mucho para trabajar. En esa dirección afirmó que comprará tierras para jóvenes y las financiará para que puedan acceder a la vivienda en el futuro. En su discurso afirmó que se gobernó con transparencia y puso como pilar de su gestión la recuperación de espacios públicos y la ayuda en plena pandemia a la población del departamento. Agregó que nadie pensaba que podía trasladar el asentamiento de El Placer, con más de 200 familias que ahora viven en mejores condiciones o el San Antonio 2, que vivían debajo de cables de Alta Tensión. Afirmó que se generó trabajo con las exoneraciones para la construcción donde hoy hay más de 3500 personas empleadas. Mencionó las políticas en materia de discapacidad donde trasladaron 1200 personas mensuales a centros de diálisis y teletón.

Se comprometió a ampliar las políticas sociales donde destacó un mayor número de jornales solidarios, comedores y entrega de viandas, así como cursos gratuitos para que la población tenga oportunidad de encontrar un sustento. “Todo esto lo decimos a modo de recuerdo y es por eso que tenemos respaldo para los próximos 5 años”. Afirmó que cumplió y eso es algo no muy común. Mencionó que en la campaña que se termina tuvo que escuchar cosas que otros dijeron, imposibles de cumplir.

A pesar de las críticas recibidas, dijo que cierra por lo alto, sin agraviar y pensando en la gente porque ese es su estilo. “Recuerdo las pasadas campañas con agravios de todo tipo hasta una convocatoria a una emergencia moral, mientras que nosotros no agraviamos”. “Sabemos de nuestra responsabilidad y eso nos ha permitido presentar un plan de gobierno donde nos comprometemos. Es el norte de nuestros desvelos” y para eso contamos con equipo, concluyó.