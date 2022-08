Nuevamente condenan al MSP a suministrar el fármaco Ribociclib a una mujer que padece cáncer de mama

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de turno confirmó un fallo en primera instancia que condenó al Ministerio de Salud Pública a entregar, en un plazo no mayor a 24 horas, el fármaco Ribociclib a una mujer de 78 años que padece cáncer de mama y que es paciente de La Asistencial Médica de Maldonado.

No es la primera vez que el Ministerio de Salud Pública es condenado a la entrega del citado medicamento en un plazo inmediato y pese a que sus abogados saben de antemano cuál será el fallo de la justicia, optan por alargar el proceso mediante mecanismos conocidos típicamente como “chicanas jurídicas”.

El caso comenzó cuando la paciente accionó contra el Ministerio de Salud Pública y contra el Fondo Nacional de Recursos para poder acceder al citado medicamento.

La paciente comenzó el trámite el 25 de febrero pasado y pese a la urgencia por contar con el fármaco, el fallo del tribunal de alzada se produjo el pasado 25 de julio.

La mujer explicó, a la hora de presentarse ante la justicia, que en 1999 le practicaron una mastectomía segmentaria de mama además de un procedimiento de radioterapia y hormonoterapia tamoxifeno por cinco años. Hasta el año 2013 la paciente permaneció en control, pero se evidenció una recaída pulmonar y pleural. Se le realizó cirugía de carcinoma pleural e inició hormonoterapia en 2014. En agosto consulta por dolor en hipocondrio derecho y en ecografía se constata derrame pleural derecho. En noviembre de 2015 se produce progresión lesional dada por reaparición de lesiones de las masas del lóbulo inferior pulmonar derecho y comienza hormonoterapia de segunda línea en base a Fulvestrant.

Recidiva

Luego de 32 series se verifica progresión por lo que el mismo es retirado por el FNR quien deja de suministrarlo. A partir de ese momento inicia Docetaxel que mantiene hasta 2021. En octubre de 2021 en PET CT aparecen lesiones hepáticas y óseas, no presentes anteriormente.

En virtud de que se confirma recidiva de cáncer de mama dado por secundarismo óseo y pleural, perfil luminal (Receptores hormonales positivos), her2 negativo en pacientes post menopausia, se plantea tratamiento con Ribociclib más Letrozol, éste último es suministrado por la mutualista.

El fármaco Ribociclib no tiene cobertura por el FNR y tampoco por el prestador. Por esta razón la mujer accionó tanto contra el Fondo Nacional de Recursos como contra el Ministerio de Salud Pública. Accionó por la vía administrativa, pero sin éxito. El costo del fármaco asciende a la suma de U$S 6.800 más impuestos aproximadamente por caja, requiriendo la accionante una caja cada 28 días.

La señora carece de recursos ya que percibe una jubilación del BPS por $ 15.680. Es divorciada y vive en un inmueble del que es usufructuaria. No tiene bienes ni ahorros de los que desprenderse para hacer frente al tratamiento que precisa. Una médica consultada sobre cómo podría el fármaco impactar en la vida de la paciente sostuvo: el ribociclib prolongaría y mejoraría la sobrevida global. De no recibir el medicamento la expectativa es poca ya que ha transitado por todas las vías de tratamiento posibles. Al fallar contra el MSP el tribunal recordó que el artículo 4º de la Ley Nº 18.211 expresa que el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene entre otros objetivos, el “implementar un modelo de atención integral basado en una estrategia sanitaria común, políticas de salud articuladas, programas integrales y acciones de promoción, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, recuperación y rehabilitación de la salud de sus usuarios, incluyendo cuidados paliativos”.