Nuevo sitio de Uruguay Natural contará con “Mapa Sonoro Natural del Uruguay”

Juan Pablo Culasso trabaja hace más de 20 años en la grabación y divulgación de sonidos grabados en la naturaleza y ha publicado más de 15 obras que retratan los sonidos de los pájaros en América; también ha dado conferencias y cursos sobre la naturaleza en general, turismo accesible y las aves en particular.

En 2014 fue el ganador de la primera edición del programa “Supercerebros”, emitido por National Geographic, por su habilidad para identificar aves a través de sus cantos.

Estudió con el curador del archivo de sonidos neotropicales Jacques Vielliard, en la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), en Brasil y en la actualidad es colaborador de la colección de sonidos de la biblioteca más importante del mundo en este ámbito: la Biblioteca Macaulay.

Asimismo, es consultor en turismo y conservación y se especializa en turismo accesible con énfasis en el turismo basado en la naturaleza, cultural, de lujo y gastronómico; y a su vez en la conservación del medio ambiente a través de la preservación de los sonidos y su relación con el paisaje. Además, realiza capacitaciones, talleres para niños y adultos, preparación de guías sonoras y más.

Paisajes Sonoros

Con el objetivo de permitir conocer un lugar de forma relajante, Culasso ha grabado una gran variedad de paisajes sonoros: amaneceres, atardeceres, noches y sonidos, cuyas sensaciones provocan paz y tranquilidad en quien los escucha.

Uno de ellos es el Mapa Sonoro Natural del Uruguay, playlist que Culasso cedió al Ministerio de Turismo, para ser incluida en el nuevo sitio web promocional http://www.uruguaynatural.com

En una entrevista para el Ministerio de Turismo, Culasso expresó que su sueño era grabar el patrimonio sonoro del Uruguay, ya que lo había hecho para otros países, pero no en su tierra natal. Culasso hace mucho hincapié en la conservación y la apropiación del patrimonio sonoro natural y en Uruguay no había ningún trabajo realizado al respecto.

A partir de aquí y gracias a financiación privada, Culasso pudo realizar un recorrido por el país y grabar sonidos de paisajes sonoros como de aves. En este sentido Culasso estuvo en: Rocha (Cabo Polonio, Parque Santa Teresa, Bosque de Ombúes), Cerro Largo (Paso Centurión), Tacuarembó y Río Negro en el litoral.

“Muchos de estos lugares me remiten a mi infancia, donde íbamos con la familia a visitar, a acampar, a estar en nuestras vacaciones, por eso quise retratar estos paisajes”, expresó Culasso.

Además, señaló que “grabar esos sonidos hace que se pueda conservar ese patrimonio sonoro”, ya que las condiciones del ambiente varían con el pasar del tiempo: se degradan o desaparecen, lo cual pasa en todo el mundo, “eso es la cara triste de la cosa”, por ello grabarlos hace que se pueda conservar dicho patrimonio sonoro, sostuvo.

Los amaneceres más bonitos

Sobre Mapa Sonoro Natural del Uruguay, Culasso destacó que su objetivo es “mostrar que el Uruguay tiene hasta ahora, una gran variedad de sonidos de aves. Son los amaneceres más bonitos que he grabado, y por la latitud que se encuentra el país, las estaciones son más marcadas, entonces las aves en ciertas épocas del año cantan con mayor fuerza e intensidad, como por ejemplo en la primavera”.

“El mapa sonoro natural de Uruguay, busca la apropiación del patrimonio sonoro, que la gente conozca lo que hay” además de ser una forma “muy linda de promocionar el país por medio de los sonidos de su naturaleza”, manifestó Culasso.

Culasso expresó su felicidad de haber sido el primero en realizar este trabajo en Uruguay, de mostrar la naturaleza, que a través del canto de las aves “hay una comunicación más allá que se traduce cuando uno capta un paisaje sonoro” y que el Ministerio de Turismo destaque su obra, incluyéndola en su nuevo sitio web promocional, lo cual “es un gran atractivo”

En este sentido, Culasso dijo que “se alegra” que un organismo del Estado, le de visibilidad a su trabajo, primero por ser uruguayo y segundo porque es la primera vez que se realiza algo así. “Me deja muy contento que el Ministerio de Turismo le de visibilidad al Uruguay Natural, a través de sus sonidos de la naturaleza”.

“Mapa Sonoro Natural del Uruguay es un homenaje a mi país y a los sonidos que tiene, que poco se conocen y que esté en la página del Ministerio de Turismo, logrará que comience a haber un conocimiento y una apropiación por parte de los uruguayos, de nuestro patrimonio sonoro natural, además de ser una fuerte atracción para los turistas que se especializan en la observación de la naturaleza, el cual es un segmento de lujo, de alto poder adquisitivo y da millones de dólares”. resumió Culasso.

La calidad del trabajo de Juan Pablo Culasso, es posible gracias a los equipos que utiliza, los mismos que se usan en el cine, soportan las adversidades climáticas como ser humedad, calor o viento. “Cuando vas a grabar a la naturaleza, los equipos que utilizás deben aguantar todo y tener muy buenas baterías, ya que mis grabaciones duran entre 16 y 17 horas, además de ser eficientes a la hora de gastar energía y poder alimentar buenos micrófonos”, concluyó.

Fuente y foto: Ministerio de Turismo

Para conocer más sobre el trabajo de Culasso https://www.sonidosinvisibles.com.uy/