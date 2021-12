Nuevo transporte en Maldonado: Cabify se instalará en el departamento este verano

La apertura de fronteras y la inminente llegada de turistas extranjeros al departamento tomó la atención de los empresarios vinculados al sector turístico y la empresa de transporte y movilidad Cabify, que ya está instalada en Montevideo, no fue ajena a esta realidad. La compañía anunció que próximamente comenzará a operar en el departamento, únicamente falta que la Intendencia Departamental apruebe las habilitaciones para los conductores.

Gerardo Barindelli, Head of Finance de Cabify, explicó en FM GENTE que el desembarco de la empresa en departamento se había pensado para 2020 pero con la llegada de la pandemia no prosperó. El aval de la intendencia ya está dado, solo faltan “algunos trámites” para que los conductores puedan efectivamente comenzar a trabajar, pero “es un hecho que vamos a salir”, sostuvo el representante de la firma.

La empresa ofrecerá servicio de autos particulares y de taxi, ambos servicios tendrán diferentes tarifas, dijo Barindelli, la de taxi se regirá por la que utilizan los demás taximetristas y la de autos particulares “no es tan agresiva como la de Uber”, indicó. Los servicios se podrán contratar mediante la aplicación móvil que está disponible en las apps store tanto para teléfonos Android como con sistema iOS.

Trabajo

Barindelli indicó que según se prevé, en esta temporada de verano, más que nada gracias a la llegada de los turistas, habrá “una demanda interesante” por este tipo de transporte, lo que les da esperanza de que la empresa le brinde trabajo al menos a 50 conductores este verano. Los conductores presentados ante el gobierno departamental componen una cifra chica, dijo, porque hace falta ver cómo está el terreno para el negocio, aunque desde Cabify esperan tener demanda por el trabajo cuando llegue la temporada.

Cabify ofrece un servicio de transporte con novedad, previo a emprender el viaje el pasajero tiene la posibilidad de saber cuánto le costará el trayecto. Además, la compañía destaca sus viajes “con seguridad”, la que se da porque los autos están georreferenciados y los conductores identificados.