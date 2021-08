Nuevos valores en el denominado régimen “aduanero de equipaje”

El gobierno habilitó la entrada en vigor de una decisión del Consejo del Mercado Común, que fija los valores en el denominado régimen “aduanero de equipaje” entre los países miembros del acuerdo de Asunción. La misma entrará en vigencia el próximo 27 de agosto, cuatro días antes de la reapertura parcial de las fronteras para el ingreso de propietarios extranjeros.

La norma establece el valor de las franquicias a las que tienen derecho las personas que ingresen al territorio nacional con bienes adquiridos en el exterior o en las tiendas libres de impuestos existentes en los puntos de entrada al territorio nacional. El valor de las citadas franquicias es la misma tanto para los compatriotas que regresen del exterior como para los uruguayos residentes en el extranjero así como para extranjeros que ingresen al Uruguay pero difiere según por qué tipo de frontera: terrestre, marítima o aérea, se ingrese.

Por Decreto N°43/2019 dictado por el Poder Ejecutivo el día 5 de febrero de 2019 se incorporó al ordenamiento jurídico nacional la Decisión N°03/2018 del Consejo del Mercado Común “Régimen Aduanero de Equipaje en el MERCOSUR”. Dicha norma introdujo modificaciones a la Decisión CMC N°53/2008 (incorporada por Decreto N°139/2014 de 19 de mayo de 2014, en lo relacionado con la franquicia de equipaje, dando la siguiente redacción a los siguientes numerales del artículo 9: Numeral 2: “Además de los bienes mencionados en el numeral 1, el viajero que ingrese a un Estado Parte por vía aérea o marítima tendrá una exención para otros objetos, hasta el límite de U$S 500 (quinientos dólares estadounidenses) o su equivalente en otra moneda”. Numeral 3: “En los casos de frontera terrestre, los Estados Partes podrán fijar una franquicia no inferior a U$S 300 (trescientos dólares estadounidenses o su equivalente en otra moneda”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha informado en el día de ayer, que la Secretaría del MERCOSUR, comunicó que todos los Estados Partes han incorporado la referida Decisión a sus ordenamientos jurídicos nacionales, por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR, la norma entrará en vigencia simultánea para todos los Estados Partes el próximo 27 de agosto de 2021.