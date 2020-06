Al tiempo que anunció la reapertura del parador La Huella para los primeros días de julio próximo, el empresario Martín Pittaluga advirtió que tomará hasta dieciocho meses volver a la normalidad a la que estábamos acostumbrados antes del estallido de la pandemia de coronavirus.

El director del icónico centro gastronómico y de otros dos restaurantes de José Ignacio reveló además que alrededor de cien extranjeros optaron por enfrentar la pandemia en sus casas de la zona lo que generó que varios estén interesados en promover actividades productivas en el Uruguay, y no sólo turísticas.

Pittaluga sostuvo que hay que proceder con calma y paciencia resolviendo de a uno los potenciales conflictos que puedan darse un día sí y otro también. “Tenemos que estar calmos, como lo estuvimos desde el principio y tenemos que tratar de ir viendo las soluciones de a poco. Y tratar de planificar lo que nos espera”, explicó en declaraciones formuladas este lunes a la emisora Fm Gente.

Para el empresario no existe ninguna duda que los tiempos por venir son muy difíciles y que esta crisis no se irá en la próxima temporada. “Nos aguardan años difíciles. No va a ser simplemente una temporada. Nosotros calculamos entre 12 y 18 meses para recuperarnos a los números anteriores a la pandemia”, advirtió.

Insistió con adoptar medidas, desde el punto de vista empresarial, con cautela y con paciencia para tratar de evitar un mayor impacto negativo de esta pandemia.

Estar conectados

“En el camino, todos los empresarios tenemos que ser muy cuidadosos. Los empresarios gastronómicos, los vinculados al turismo, tenemos que medir junto con las autoridades y las gremiales, para estar conectados y hacer cosas en común. Y en la medida que las fronteras, aunque sean la regionales, se abran, estar preparados”, insistió.

Pittaluga entiende que el turismo interno, del que se está hablando mucho en estos tiempos, no es suficiente, por sí solo, para salir adelante y dejar atrás el impacto negativo de la pandemia de coronavirus. Entiende que los argentinos no mantendrán las fronteras cerradas hasta la temporada, como trascendió en las últimas semanas.

“Creo que los argentinos van a venir, aunque el cambio no los favorezca, aunque aumenten los impuestos en Argentina. Eso no creo que frene un perfil de turistas. No es el volumen; es la calidad. Estamos apuntando a un verano de calidad, de menos gente. Y, en cambio, creo que va a ser una temporada más duradera”, razonó.

“Es verdad que estamos planeando sobre hipótesis y deseos. No hay realidades concretas. Pero también es cierto que Uruguay es un país mucho más abierto que los demás. Estoy convencido que el gobierno manejó muy bien las cosas”, con la base de lo realizado por gobiernos anteriores, “lo que nos da una solidez y una calidad de una marca de Uruguay. Somos muy atractivos para el resto de los países”, afirmó.

Pittaluga reveló que el restaurante Quinto La Huella de Miami abrió sus puertas en los últimos días con excelente respuesta de sus clientes.