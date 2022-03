Obra del artista Gerardo Goldwasser representará a Uruguay en la Bienal de Venecia 2022

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció la participación uruguaya en la 59. ° Exhibición Internacional de Arte La Bienal de Venecia, que se desarrollará del 23 de abril al 27 de noviembre. La presencia de Uruguay en este evento cultural forma parte de las acciones de internacionalización de la cultura uruguaya que impulsa el MEC, destacó su titular, Pablo da Silveira.

El anuncio se realizó este viernes 18 en Torre Ejecutiva con la presencia, además de Da Silveira, de la directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein; el artista uruguayo Gerardo Goldwasser; y los curadores, Pablo Uribe y Laura Malosetti Costa.

En el marco de la temática “La leche del sueño” propuesta por Cecilia Alemani, curadora de la Bienal 2022, en homenaje a la artista surrealista Leonora Carrington (1917-2011), Uruguay presentará su proyecto Persona del artista Gerardo Goldwasser con la curaduría de Pablo Uribe y Laura Malosetti Costa. Persona propone una reflexión crítica que pone en escena un aspecto tan básico como complejo de las sociedades humanas: los modos de cubrir y exhibir los cuerpos, de disciplinarlos y también de distinguirlos.

Da Silveira resaltó la importancia de la participación uruguaya en uno de los eventos de mayor relevancia mundial con una obra muy interesante y de alta calidad. En ese sentido, dijo que el país tendrá una presencia importante con esta obra que dice mucho de la cultura uruguaya porque muestra la migración, a través de la historia personal del artista, y a su vez propone un diálogo entre el arte y el oficio, con la sastrería como punto de partida.

Pabellón propio

Uruguay tiene el privilegio de ser uno de los únicos tres países latinoamericanos que cuentan con pabellón propio en la Bienal, producto de las buenas decisiones tomadas hace más de medio siglo, indicó, y añadió que la presencia constante en la exhibición es una tradición uruguaya que transciende Gobiernos, circunstancias históricas y tendencias artísticas.

A su turno, Wainstein agradeció al equipo de la Dirección Nacional de Cultura, a la Dirección General para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Embajada de Uruguay en Italia, quienes trabajaron arduamente para lograr concretar la participación.

Repasó el proceso de selección y explicó que el Instituto Nacional de Artes Visuales realizó una convocatoria abierta y la selección estuvo a cargo de la a Comisión Nacional de Artes Visuales con el apoyo del Departamento de Internacionalización de la Cultura Uruguaya. El proyecto fue evaluado en una primera instancia en términos de su viabilidad, resultando favorable a opinión del tribunal lo que permitió que pasara a la segunda instancia de evaluación, en la que se tuvieron en cuenta sus cualidades artísticas.

Además, informó que la Dirección Nacional de Cultura se encargó de las reparaciones y puesta a punto del pabellón uruguayo en Venecia que incluyó la incorporación de equipos de acondicionamiento higrotérmico, que por primera vez permitirán que las obras se exhiban con condiciones de temperatura y humedad adecuadas para su conservación y a la vez, que se brinde un espacio confortable para los visitantes.

Por último, adelantó que Canal 5 realizará una cobertura directa desde la Bienal y que luego de finalizada, la obra será exhibida en Montevideo.

Fuente: presidencia.gub.uy

Foto: museos.gub.uy

EL ARTISTA

Nace en Montevideo, Uruguay, en 1961. Artista, docente y diseñador gráfico, vive y trabaja en Montevideo. La sastrería, la violencia y el arte contemporáneo se conjugan en su trabajo. Realizó bachillerato de arquitectura, entre 1984 y 1988 estudió artes plásticas en el CEA Centro de Expresión Artística, dirigido por Nelson Ramos. En 1986 realiza un curso de grabado en metal con David Finkbeiner (Profesor del Manhattan graphics of New York, Pratt Institut of New York) en el Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo, Uruguay. En 1987 participó en el curso de elaboración de papel con Laurence Baker (director del Barcelona Helkshop en España) en el Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo, Uruguay. Desde 1985 ha participado en numerosas exhibiciones nacionales e internacionales, entre las que se destacan: En 2011 “Blanco Móvil” en el Centro Cultural Dodecá, en 2010 en el Museo Departamental Juan Manuel Blanes “Repeat me”, en 2008 Galería Dabbah Torrejón, Buenos Aires; ARTbo, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Bogotá ; en 2007 Arteaméricas, Feria de Arte Contemporáneo, Galería Varelli, Miami; en 2003 en Unión Latina, Montevideo; en 2002 Museo Judío de Miami, Feria ARCO y Galeria Sur, en 1999 Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imbert; en 1996 FRAC Pays de Loire, Nantes. Integró el envío uruguayo en la VI Bienal de La Habana, I Bienal del Mercosur, Porto Alegre, 1997; II Bienal de Grabado del Mercosur, Buenos Aires en el 2000 y IX Bienal Internacional de Cuenca en el 2007. En el 2001 recibió la Beca Fundación Pollock Krasner. En el 2004 recibe el Primer Premio en el 51º Salón Nacional de Artes Visuales, Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay. En el 2002 Primer Premio 50º Salón Nacional de Artes Visuales, Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay. En el 2000 recibe el Segundo Premio de grabado, en la II Bienal de grabado del Mercosur, Feria arte BA 2000, Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, Argentina. En 1999 Premio adquisición Salón Municipal de Artes Plásticas, Intendencia Municipal de Montevideo. En 1996 Primer Premio, Paul Cezzane, Embajada de Francia-Montevideo Beca/residencia París, Nantes. Proyecto FRAC. Fondo Regional de Arte Contemporáneo, Nantes, Francia. En 1990/92 Primer premio concurso Nacional Bienarte III, Alianza Uruguay Estados Unidos. Beca/residencia New York. En 1990 Mención honorífica, Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires Argentina, Fundación Navarro Correas. En 1989 Primer premio, Cuarta Muestra de Artes Plasticas Nacional /Coca Cola, Pluna. En 1988 Primer Premio, Encuentro Internacional de Comic de Badalona, Municipalidad de Badalona, España.